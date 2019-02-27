شكرا لقرائتكم خبر عن «الساحر» يقود العميد في «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت مصادر "الخليج 365" أن مدرب الاتحاد سييرا طلب قيد فيلانويفا في قائمة الفريق الكروي الأول النهائية في مسابقة دوري أبطال آسيا، إلى جانب الثلاثي الأجنبي جورمان، وسانوغو، ورومارينهو، واستبعد الرباعي داكوستا، بريجوفيتش، رودريغيز، وجوناس من القائمة الأولية التي كان المدرب المقال بيليتش طلب قيدهم في قائمة العميد الآسيوية، كما تم قيد المهاجم الدولي السابق ناصر الشمراني في القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات البطولة الآسيوية، التي يستهل النمور مشوارهم فيها بمواجهة الريان القطري يوم الإثنين القادم، على استاد الجوهرة بجدة الساعة (8:35 مساء).

هذا وقاد سييرا تدريبات العميد عقب وصوله إلى جدة عصر أمس (الثلاثاء)، قادما من مدينة دبي الإماراتية، إذ حظي باستقبال رائع من قبل اللاعبين قبل انطلاقة مران الأمس، مما يعكس الروح المعنوية العالية لدى كتيبة النمور الاتحادية قبل مباراة الديربي أمام الأهلي بعد غد (الجمعة)، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وطالب «الداهية» سييرا اللاعبين بمضاعفة الجهود الفنية فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي، والعمل على تحقيق الانتصارات وحصد النقاط بدءا من لقاء الأهلي. وبدأ سييرا في التحضير فنيا لمواجهة الديربي في مران الأمس من خلال تحديد العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء القادم، وسيعتمد الأسلوب الفني والأسماء التي سيدخل بها المواجهة.