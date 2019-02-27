شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي «زايد» يشتعل بمواجهة أفريقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنطلق اليوم (الأربعاء) مباريات دور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، بمباراة الذهاب بين فريقي النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني، التي ستقام على ملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية.

وتأهل النجم الساحلي التونسي إلى دور نصف النهائي رغم خسارته الماضية في لقاء إياب دور ربع النهائي من البطولة بهدف وحيد أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي (مجموع مباراتي الذهاب والإياب هدفان لصالح فريق النجم الساحلي مقابل هدف وحيد لفريق الرجاء البيضاوي).

في حين، عبر فريق المريخ السوداني إلى هذا الدور من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه أخيرا على فريق مولودية الجزائر في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعبه في مدينة أم درمان السودانية بـ3 أهداف دون مقابل، كما تعادل الفريقان ذهابا دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جوليه في مدينة الجزائر.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 8 مارس في العاصمة السودانية الخرطوم.