شكرا لقرائتكم خبر عن أفضلية الجولة 21.. زوران والمجحد والهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

توج الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بجائزة أفضل مدرب للجولة 21 من دوري المحترفين، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب إلى لاعب نادي الفتح محمد المجحد، واستحق جمهور الهلال لقب الجمهور المثالي للجولة.

زوران الذي خطف نجومية الجولة حينما قاد فريقه للفوز على الاتحاد على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين محافظا على صدارة الدوري وعلى الفارق النقطي بينه وبين النصر الوصيف بـ6 نقاط، سجل نفسه في قائمة الأفضلية على مستوى الجولات لأول مرة بعد مرور 4 جولات منذ توليه قيادة الأمور الفنية في الهلال.

في حين، جاء تتويج المجحد بنجومية الجولة بعد أن منح فريق الفتح الفوز على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف، تولى المجحد تسجيلهما في الدقيقتين 7 و90، وهي النتيجة التي صعدت بالفتح إلى النقطة الـ31.

فيما سجل الجمهور الهلالي نفسه في جوائز الأفضلية للمرة الـ6 في المسابقة، بفارق مرة واحدة عن الاتحاد الذي أحرزها 7 مرات. ويتسلم أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعا تكريمية من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.