شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فريقاً نسائياً تتنافس في «الكرة تجمعنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخبر)

وسط حضور إعلامي، عقدت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات كرة القدم النسائية الخليجية الأولى التي تحمل شعار «الكرة تجمعنا»، برئاسة سناء العتيق (الإثنين)، مؤتمرا صحفيا للحديث عن الفعالية النسائية الأولى التي ستقام على صالة هيئة الرياضة في الدمام خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس القادم، وذلك بالتعاون مع هيئة الرياضة، وبإشراف من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وتم خلال المؤتمر الصحفي شرح آلية فعالية كرة القدم النسائية التي ستكون على طريقة خروج المغلوب، إضافة إلى الحديث عن العديد من الأمور التي تخص رياضة المرأة والفعالية الأولى التي ستنطلق يوم الجمعة القادم.

وأكدت مديرة الفعالية سناء العتيق خلال المؤتمر الصحفي أن 70% من ريع هذه الفعالية سيخصص لإنشاء مشروع «خيري» نسائي لحاضنات الأعمال، كما أشادت بالدعم الكبير من قبل الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان التي كان لها أثر كبير في تنشيط الدور الرياضي للسيدات منذ أن تولت منصبا قياديا في هيئة الرياضة.

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وقدمت العتيق شكرها لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف على دعمه كل ما يخص المرأة السعودية.

وأكدت العتيق حرصها على ظهور الحدث بالمظهر المشرف واللائق الذي يعكس مدى اهتمام المملكة برياضة المرأة وممارسة حقوقها بكامل خصوصياتها من دون المساس بالثوابت والتقاليد الإسلامية التي تتميز بها المرأة السعودية.

وعقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي تمت مراسم إجراء قرعة فعالية كرة القدم بمشاركة 16 فريقا سعوديا وخليجيا، وجاءت على النحو التالي: «سنيك، أهلي سداب، يونايتد ايقل، بلاك كاسل، قادة العالم، سوبر سوكر، الرفاع، سلوى الصباح، شعلة الشرقية، اليمامة، رويال، التحدي، المملكة، اللورد، جدة ايقل، وكينجز يونايتد».

يذكر بأن حفلة افتتاح الفعالية يوم الجمعة القادم ستشهد إقامة العديد من الفقرات الفنية، من أبرزها مشاركة 50 فتاة استعراضية يقدمن أغنية باللغتين العربية والإنجليزية مع فيديو كليب يوضح إنجازات المرأة السعودية على مر الأعوام السابقة، وتمكين المرأة في 35 دقيقة بمشاركة الفنانة وعد.