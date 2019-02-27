شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديتان تنافسان رياضيي البوتشي في عالمية «أبوظبي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشهد رياضة البوتشي في الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، مشاركة 7500 لاعب ولاعبة من 194 دولة حول العالم، يشاركون في 24 رياضة أولمبية، إذ تشارك السعودية بـ6 لاعبين، منهم لاعبتان.

وكانت الألعاب العالمية الماضية بلوس أنجليس 2015 شهدت مشاركة 10 دول عربية، هي: الإمارات، السعودية، المغرب، تونس، سورية، فلسطين، قطر، لبنان، مصر والعراق.

وتشهد الألعاب العالمية بأبوظبي 24 رياضة رسمية «ألعاب القوى، كرة الريشة الطائرة (البادمنتون)، كرة السلة، كرة الطائرة الشاطئية، البوتشي، البولينغ، سباقات الدراجات، الفروسية، كرة القدم (الفرق المكونة من 11 لاعبا، وكرة القدم السباعية، وكرة القدم الخماسية)، الغولف، الجمباز الفني، الجمباز الإيقاعي، كرة اليد، الجودو، التجديف بقوارب الكاياك، سباق المسافات الطويلة (الماراثون)، رفع الأثقال، التزلج بالعجلات، الشراع، السباحة والسباحة في المياه المفتوحة، تنس الطاولة، التنس الأرضي، السباق الثلاثي (الترايثلون)، والكرة الطائرة».