شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرة الديربي بـ 500.. و%70 من المدرجات أهلاوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) ، وليد سعيد (جدة)

كما أشارت "الخليج 365"، أنهت إدارة الأهلي إجراءات بيع عقد محترف الفريق الكروي الأول الإسباني خوسيه خورادو إلى نادي تشانغتشون ياتاي الصيني، على أن يتحمل النادي الصيني ما يقارب 90% مما تبقى من قيمة عقد اللاعب مع الأهلي.

من جهتها، تنتظر جماهير الناديين طرح تذاكر ديربي الأهلي والاتحاد يوم (الجمعة) القادم، إلا أن المعنيين بتنظيم المباراة «سعودي تكت» لم يعلنوا آلية بيع التذاكر، برغم إقامة المواجهة بعد 48 ساعة، رغم اعتماد أسعار التذاكر (30، 300، 500 ريال)، كما أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمدت في وقت سابق منح الجماهير الأهلاوية 70% من المدرجات، باعتبار أن المباراة على ملعب فريقها، مقابل 30% لأنصار الاتحاد، على غرار مباراة الدور الأول من الدوري، التي طالب بها رئيس النادي السابق نواف المقيرن بشكل رسمي.

من جهة أخرى، اعتمد مدرب الأهلي خورخي فوساتي، القائمة النهائية التي ينوي الاعتماد عليها في منافسات دوري أبطال آسيا 2019. وتقدم المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس القائمة، إلى جانب التشيلي باولو دياز، ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني، والسوري عمر السومة (لاعب آسيوي). من جهته، اعتذر السومة، لأنصار فريقه بعد تراجع مستواه التهديفي في المواجهتين الأخيرتين. جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، قال فيهما: «علاقتي بالأهلي والأهلاويين لا يمكن أن يزحزحها حاسد أو مغبون ولست ملزما بالتبرير لأحد أنا للأهلي والأهلي لي. والله ولي التوفيق» وأضاف: «دعمكم يا جمهور الأهلي ما له مثيل.. التسجيل توفيق من رب العالمين وسامحوني على القصور وبإذن الله راح أشد على نفسي أكثر لإسعادكم».