شكرا لقرائتكم خبر عن «يد الوحدة» تعبرالخليج إلى نهائي كأس الأمير سلطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) تأهل فريق كرة اليد بنادي الوحدة إلى المباراة النهائية لكأس الأمير سلطان بن فهد، إثر تغلبه على نظيره الخليج 26/23، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز تأهل فريق كرة اليد بنادي الوحدة إلى المباراة النهائية لكأس الأمير سلطان بن فهد، إثر تغلبه على نظيره الخليج 26/23، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. من جهة ثانية، تأكد غياب حارس الفريق الأول محمد عواد عن مواجهة الباطن بعد غد (الجمعة) ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وسوف يخضع عواد لفحوصات طبية (الأحد) القادم للتأكد من شفائه من تمزق عضلة الساق التي تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرة، لتحديد إمكانية مشاركته في مواجهتي الهلال والنصر.



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