شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمراء» تطارد الدوسري قبل «العين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

‏رفعت إدارة الهلال خطاباً للاتحاد الآسيوي، تستفسر عن قانونية مشاركة سالم الدوسري في مواجهة العين الإماراتي القادمة، لحصوله على كرت أحمر في نهائي 2017. من جانبٍ آخر، تبرع المدرب الهلالي زوران بجائزة «أفضل مدرب» المالية بعد حصوله عليها في الجولة الماضية، لصالح المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء). ووجهت «إخاء» الشكر لمدرب الهلال على مبادرته، ‏مؤكدين أن هذه المبادرة أنموذج للرياضي المعطاء.

ميدانياً، أدى المشاركون في لقاء الاتحاد مراناً استرجاعياً، ‏في حين واصل الفرج، وعطيف، وعموري، والعابد برامجهم العلاجية والتأهيلية، ‏فيما يؤدي الفريق مراناً مغلقا صباح اليوم تحضيراً للقاء الفيصلي يوم (الجمعة) القادم.