شكرا لقرائتكم خبر عن فراغ إداري يعجل بعقد «عمومية» الأنصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

من المتوقع أن تكلف الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس نادي الأنصار منيف الجهني، لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية، في ظل غياب الرئيس عبدالرحمن الجهني، الذي تغيب عن النادي أكثر من أسبوعين لأسباب خاصة، ما تسبب في عرقلة العمل داخل النادي، وسط زيادة متطلبات الألعاب المختلفة. وبغياب رئيس النادي، يعتبر نصاب الإدارة الحالية غير قانوني لوجود 4 أعضاء فقط هم؛ نائب الرئيس منيف الجهني، وأمين عام النادي نايف الجهني، وأمين الصندوق عبدالعزيز الجهني، وعضو مجلس الإدارة بخيت السناني.

من جهتهما، يرغب الثنائي الدكتور إبراهيم نجار، ورجل الأعمال المن عبدالرزاق حكيم، الترشح لإدارة النادي لإنقاذه من الوضع السيئ الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة، إذ هبط فريق شباب السلة لدوري الأولى بعد تحقيقهم الدوري 3 مواسم متتالية دون هزيمة، كما أن فريق السلة الأول مهدد بالهبوط أيضا بعدما كان منافسا بجميع البطولات.