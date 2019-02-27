شكرا لقرائتكم «الاحتقان» يؤجل مباريات كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 26 فبراير 2019 / 23:47

أعلن رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى، وشدد على أن جهات أمنية حذرت الاتحاد من خطورة إقامة المباريات في ظل ما يشهده الوسط الرياضي المصري من احتقان.



ورفض الأهلي مواجهة بيراميدز غدا (الخميس) قبل مواجهة الفريق ذاته بالدوري وفقا للجدول المعد مسبقا، فيما طالب الزمالك بتأجيل مباراته مع مصر المقاصة بكأس مصر اليوم (الأربعاء) بداعي إرهاق لاعبيه من ضغط اللقاءات المحلية والرسمية.

من جهته، يبدأ الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة بتروجيت الإثنين المقبل في الدوري المصري، ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز للزحف نحو الصدارة بعد تقليص الفارق مع المتصدر الزمالك إلى أربع نقاط، يأتي هذا فيما نفى مدير الكرة بالقلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ معاناة لاعب الوسط مؤمن زكريا من إصابة مزمنة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يبحث أسباب فسخ عقده مع نادي أحد السعودي.

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وأوضح عبد الحفيظ عن مفاوضات التجديد مع الثنائي أحمد حمودي ووليد أزارو سابقة لأوانها إذ يتبقى مدة في عقديهما، لافتا إلى تعافي لاعبي الوسط حسام عاشور ووليد سليمان من الإصابة والاقتراب من العودة

إلى المباريات.

من جانبه، غادر الجناح الأيسر بالزمالك مصطفي فتحي إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي لإصابته في الركبة التي يعاني منها والتي أبعدته عن التشكيل الأساسي منذ بداية الموسم.