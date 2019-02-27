شكرا لقرائتكم رودجرز يعود إلى الدوري الإنكليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب | منذ ساعة في 27 فبراير 2019 - اخر تحديث في 27 فبراير 2019 / 01:17

أعلن نادي ليستر سيتي لكرة القدم (الثلثاء) تعيين برندن رودجرز مدرب سلتيك الاسكتلندي، مديراً فنياً له خلفاً للفرنسي كلود بويل، ليعود الإرلندي الشمالي بذلك إلى الدوري الإنكليزي الممتاز الذي خبره سابقاً مع نادي ليفربول.



Advertisements

وجاء في بيان نشره الفريق الإنكليزي عبر موقعه الإلكتروني: «نادي ليستر سيتي لكرة القدم يسره تأكيد تعيين برندن رودجرز مدرباً للفريق الأول»، وذلك في عقد يمتد حتى حزيران (يونيو) 2022».

وقال رودجرز (46 عاماً)، الذي سيشرف للمرة الأولى على الفريق الأحد ضد واتفورد، بحسب بيان النادي: «أشعر بامتياز وفخر بأن أكون هنا مدرباً لليستر سيتي، وسأقدم كل شيء لأجعل المشجعين فخورين بناديهم».

وأضاف: «معاً سنكون أقوى، وأتطلع قدماً للعمل مع اللاعبين والجهاز الفني والمشجعين، للإقدام على الخطوات الصحيحة نحو الأمام».

وأتى تأكيد التعيين بعد ساعات من إعلان سلتيك تلقيه طلباً من إدارة ليستر لـ «التحدث إلى برندن رودجرز بشأن موقع المدرب الشاغر»، مؤكداً أن النادي الاسكتلندي منح موافقته «على مضض» على ذلك.