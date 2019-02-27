اليماحي: ثقتنا كبيرة في لاعبي الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن الفجيرة حالة الطوارئ وكثف من وتيرة استعداداته لمباراته المرتقبة بعد غد الجمعة أمام المتصدر الشرقاوي ضمن الأسبوع 17 لدوري الخليج العربي الذي يأمل من خلاله «الذئاب» تحقيق نتيجة مرضية توقف سيل الهزائم الأخيرة وتكون صحوة لانطلاقة جديدة. وأكد ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة أن الفجيرة بحاجة إلى فوز وحيد لاستعادة الثقة وإظهار المستوى الحقيقي، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي بالفريق الأول وتوفير كافة احتياجاته، مشيرا إلى أن تشكيلة الفريق الحالية هي نفسها التي نجحت في خطف بطاقة التأهل لدوري المحترفين وفي اعتقادي أن الأجانب الأربعة على قدر كبير من الخبرة ويمتلكون إمكانات فنية عالية وكبيرة.

وأشار اليماحي إلى استمرار غياب المدافع هلال سعيد كابتن الفريق عن المشاركة في المواجهة المقبلة بسبب الإصابة لكن بقية اللاعبين على درجة عالية من الجاهزية لمباراة الشارقة التي يسعى من خلالها المدرب الدكتور عبد الله مسفر إلى تحقيق الفوز الأول له عقب عودته من جديد لقيادة الذئاب خلفا للتشيكي هاسيك.

وأكد اليماحي أن فترة توقف الدوري المقبلة طوال شهر مارس/آذار ستفيد الفريق والجهاز الفني كثيرا عبر تجهيز كافة اللاعبين ورفع معدلات اللياقة لديهم فضلا عن تصحيح الأخطاء، وكشف عن الرغبة في إقامة عدد من الوديات إلى جانب التفكير في إقامة معسكر داخلي وننتظر أن يكون كافة اللاعبين على أهبة الاستعداد للاستحقاقات القادمة، وطالب اليماحي الجمهور الفجراوي بالالتفاف حول الفريق والصبر على اللاعبين خصوصا أن الفجيرة فرصته لا تزال كبيرة في تأمين بقائه مع الكبار، وقال «يقيني أن اللاعبين الذين حصلوا على 13 نقطة خلال الدور الأول لديهم القدرة على جمع عدد أكبر من النقاط فيما تبقى من جولات خصوصا ان الفريق تنتظره مباريات مع الفرق التي تنافسنا على البقاء في الأضواء».