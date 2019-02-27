شكرا لقرائتكم خبر عن خط سير تراثي - سياحي للمرحلة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق سباق المرحلة الثالثة «جبل حفيت» لمسافة 179 كلم، بمشاركة 139 دراجاً يمثلون 20 فريقاً في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً، وكانت نقطة البداية من جامعة الإمارات بالعين، الصرح العلمي الكبير للدولة، مروراً بحديقة الحيوان، ثم واحة العين والمتحف الوطني، ثم منطقة القطارة وهيلي، ثم يمر الطواف بمنطقة ناهل وسويحان، وصولاً إلى مبزرة الخضراء، ومن بعدها إلى المرحلة الأصعب في الطواف، وهي الصعود لقمة جبل حفيت لمسافة 11 كلم، حتى خط النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر خط سير تراثي - سياحي للمرحلة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.