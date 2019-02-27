خط سير تراثي - سياحي للمرحلة الثالثة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق سباق المرحلة الثالثة «جبل حفيت» لمسافة 179 كلم، بمشاركة 139 دراجاً يمثلون 20 فريقاً في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً، وكانت نقطة البداية من جامعة الإمارات بالعين، الصرح العلمي الكبير للدولة، مروراً بحديقة الحيوان، ثم واحة العين والمتحف الوطني، ثم منطقة القطارة وهيلي، ثم يمر الطواف بمنطقة ناهل وسويحان، وصولاً إلى مبزرة الخضراء، ومن بعدها إلى المرحلة الأصعب في الطواف، وهي الصعود لقمة جبل حفيت لمسافة 11 كلم، حتى خط النهاية.