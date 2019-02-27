شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتي كأس مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع
أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاصة، يخطرهم من خلاله بتأجيل مبارياتهم في كأس مصر؛ لأسباب أمنية ولأجل غير مسمى، وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة، اليوم الأربعاء في ربع النهائي، على أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز غداً الخميس، ضمن منافسات دور الـ16.
وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات: «الأمن تدخل في الوقت المناسب؛ عندما وجد الأمور تصل لحد غير مسبوق، فالجهات الأمنية لديها تقارير حذرت من أمور قد تحدث؛ بسبب الاحتقان، القرار لن يفيد طرفاً على حساب طرف».
وقال عامر حسين: «بطولة الكأس ليست مهددة بالإلغاء، ويمكن استكمال البطولة قبل بداية الموسم الجديد أو بعد انتهاء مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا».
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