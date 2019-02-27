شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطل دوري كرة الصالات 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي شباب الأهلي بطلاً للنسخة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات للموسم 2018-2019 بعد تعادله مع دبا الحصن 3-3 (الذهاب 4-3) في المباراة الجماهيرية التي جرت على ملعب صالة نادي دبا الحصن في المنطقة الشرقية ونال لاعبو شباب الأهلي الميداليات الذهبية ودرع الدوري العام وأهدوا الإنجاز الكبير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي.

وجرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وخميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي وعمران عبدالله أمين السر العام.

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