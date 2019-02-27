ختام رائع لبطولة الإمارات للمواي تاي للفئات العمرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس الأول بصالة نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب والناشئات، التي نظمها اتحاد اللعبة تزامناً مع عام التسامح 2019، والتي استمرت يومين بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة يمثلون أغلب أندية الدولة، وسط مشاركة مفتوحة من مختلف الجنسيات العربية وفي مقدمتهم أبطال الإمارات من مختلف الفئات العمرية الذين قدموا مهارات متميزة أمام الحضور الجماهيري الكبير.

وشهدت البطولة توزيع 147 ميدالية ملونة من بينها 40 ميدالية ذهبية للأبطال في مقدمتهم 6 لاعبات واعدات من الإمارات وهن تسنيم أسامة وسارة محبوبي وأمينة الحضري وجود أحمد ورهف ناصر وسالي مسمودي.

أما فئة الأشبال فنال الذهب كل من نائل محمد وسعيد المقرم وحميد إبراهيم ومحمد الثميري وخلفان الزعابي ومحمد طارق المهيري وعلي اليعربي ومحمد شفيق ونجيب أيمن وأحمد الظاهري وحمزة حسام وزاشري وعمر عطية وصالح المقرم.

وفاز بالذهب في منافسات تحت 15 سنة كل من غانم الظاهري ومحمد بن جنة وإنزو ومحمد عزيز ومحمد اللطايفة، وفارس هجات وأحمد هجات وعمر سمحان ومحمد حسين وطلال المنذر وسيف جول وإبراهيم بلال وياسين أحمد وسيرجي ومحمد سعيد ورشارد محمد دزهملدير.

وأجادت لجنة التحكيم التي ضمت العديد من المحكمين والمحكمات برئاسة عمر المرزوقي في قيادة البطولة لبر الأمان، وفي ختام البطولة قام عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بتتويج الفائزين والفائزات الأوائل، مهنئاً كافة المشاركين في البطولة التي كتب لها النجاح بفضل تعاون الجميع من منطلق اهتمام الاتحاد بتلك الفئات العمرية مما يسهم في زيادة مهارات اللاعبين الصاعدين استعداداًَ لاستضافة بطولة آسيا في نوفمبر القادم.