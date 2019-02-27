«كلاسيكو» حاسم في كأس إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يخوض ريال مدريد وبرشلونة الليلة في «البرنابيو» إياب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، في مواجهة حاسمة نحو النهائي، وتأتي قبل ثلاثة أيام من لقاء الطرفين في «كلاسيكو» الدوري.

انتهت المواجهة الأولى لمصلحة ريال الذي انتزع تعادلاً ثميناً من مضيفه برشلونة 1-1 ذهاباً على ملعب كامب نو، لذلك فان التعادل السلبي لمصلحة النادي «الملكي».

لكن ليونيل ميسي نجم برشلونة وجه إنذاراً شديد اللهجة لريال نهاية الأسبوع الماضي، عندما قاد برشلونة إلى قلب تأخره مرتين أمام إشبيلية، فسجل ثلاثيته الخمسين في مسيرته مع تمريرة حاسمة لينهي المباراة فائزا 4-2.

في المقابل، حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على مضيفه ليفانتي 2-1 بركلتي جزاء للفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل، والثانية لم يحتفل بها بايل بسبب بقائه الدائم على مقاعد البدلاء مع المدرب الجديد الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فتعرض لانتقادات لاذعة من الصحف المحلية.

وأشارت صحيفة ماركا أن بيل لم يرغب بإكمال عملية الإحماء بعد رؤية لاعب الوسط الأوروغوياني الشاب فيديريكو فالفيردي يستعد ليكون أول بدلاء ريال في المباراة، وعلق مدربه سولاري على هذا الأمر «لا اكترث كيف يحتفل، أحب سلوكه».

ويلتقي المتأهل مع الفائز من نصف النهائي الثاني الخميس بين ريال بيتيس وضيفه فالنسيا (2-2 ذهابا).

وليس ميسي من سيخطف الأضواء اليوم، فهناك أيضا الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال الذي أدلى بتصريحات نارية لمجلة فرانس فوتبول قبل المباراة قال فيها إنه سعيد باستعادة مكانه الطبيعي في الهجوم بعد رحيل رونالدو. وأضاف: «كان عملي صنع الأهداف لرونالدو، لم أكن فعلا الرقم 9 إلا برقم القميص، كنا ثنائيا رائعا لكنه كان هو النجم الأول الذي يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد، الآن أنا الرقم واحد في الهجوم».

وقال بنزيمة إنه يتمنى معادلة راؤول في الأهداف (60 بنزيمة وراؤول 71) لكنه رفض اعتماد اللعبة على الإحصائيات وأضاف: «الإحصائيات في كرة القدم تدمر متعة اللعبة، اللاعب ليس ماكينة وسأتوقف عن اللعب في اليوم الذي أنظر فيه للإحصائيات بدلا من الأداء»، وعن رحيل المهاجمين مثل موراتا وأديبايور وبقائه هو قال: «أحيانا يحتاج المهاجم للرحيل إلا أن المهم أن يحافظ المهاجم على فكرة صنع الفارق في كل أسبوع حتى لو لم يسجل».

وكشف بنزيمة الذي من النادر أن يظهر مع عائلته علنا عن تفاصيل شخصية في المقابلة وقال: «العائلة هي كل شيء بالنسبة لي، لدي ابنة ميليا ( 5 سنوات) وابن (عام واحد) وأمضي فترة الظهيرة معهما أتفرج على الكارتون أو ألعب معهما على الترامبولين وأحيانا أعيد ميليا من المدرسة». بنزيمة رغم ملايينه فضل دخول ابنته المدرسة الحكومية ويعلق: «المدارس الخاصة جيدة لكنني أريد أن تعرف ابنتي حياة المدارس العامة، عندما اصطحبها من المدرسة أرى نفسي فيها ومدرستها فرنسية لأنها فرنسية ويجب أن تعرف لغتها الأم». ونفى بنزيمة شعوره بالأسف على عدم التتويج بكأس العالم مع منتخب فرنسا وقال: «طبعا كنت أتمنى أن أكون معهم لكن هذا لم يحزنني فأنا لاعب في ريال مدريد وفزت بألقاب كثيرة». وتحدث بنزيمة عن المهاجم الشاب فينيسيوس وقال: «أحيانا أطلب منه حركات معينة ثم أتذكر أنه ما يزال في ال 18 وأقول لنفسي هل نسيت كيف كنت في هذا السن؟ لكنه قطعا يملك موهبة أكبر من عمره».

وأثنى بنزيمة على زيدان واعتبره شقيقه الأكبر وأنه على اتصال دائم به وأثنى على المدرب الحالي سولاري وأضاف: «عندما التحقت بالريال كان يضم الكثير من اللاعبين الشباب لكن شيئا فشيئا كبر الفريق وبدأ النضج مع وصول مورينيو في 2010 الذي حثنا على التفكير بأن لدينا جميع ما يلزم لنكون أفضل فريق على وجه الأرض».

على خط آخر، سيكون كلاسيكو اليوم بين قطبي الليجا تحت أنظار مدرب المنتخب لويس أنريكي، مدرب برشلونة سابقاً، كما سيحضر الإياب الآخر بين فالنسيا وريال بيتيس غدا الخميس ليأخذ فكرة عن تشكيلته لتصفيات يورو 2020، وسيقود الحكم أليخاندرو خوزيه هيرنانديز هيرنانديز الكلاسيكو اليوم فيما سيتولى أنتونيو ماتيو لاهوز قيادة غرفة «الفار».

واحتج مشجعو ريال مدريد على تعيين الحكم هيرنانديز الذي قاد كلاسيكو الموسم الماضي وفضل برشلونة في الكامب نو 3-2 وطرد راموس، وقاد هيرنانديز كلاسيكو 2015-2016 التي حقق فيها الريال عودة ناجحة وفاز 2-1 وطرد سيرجي روبرتو في الشوط الأول للكمه مارسيلو لكنه طرد راموس في الشوط الثاني ورفض منح ركلة جزاء لجاريث بيل بعد تعرضه لعرقلة من جوردي ألبا. مشجعو برشلونة أيضا شككوا في ولاء الحكم بعدما رفض طرد بيل بعد عرقلته لأومتيتي كما ألغى الحكم هدف سواريز أمام ريال بيتيس. وسيتولى خوزيه ماريا سانشيز مارتينيز قيادة كلاسيكو السبت المقبل في الدوري، وهو واجه أيضا انتقادات المشجعين فهو الذي قاد مباراة فوز برشلونة 5-1 على الريال في ذهاب الدوري مطلع الموسم والشيء الوحيد الذي سار لمصلحة الريال في تلك المباراة ترك فاران يلعب بعد إسقاطه سواريز في منطقة الجزاء.