الأولمبياد الخاص.. «شعلة الأمل» في رحاب دار التسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساعات تفصلنا عن وصول «شعلة الأمل» إلى مطار أبوظبي الدولي، قادمة من أثينا مع اقتراب العد التنازلي للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019».

وتعد «شعلة الأمل» الرمز الأولمبي، الذي يجسد مفاهيم الحركة الأولمبية من قيم الصداقة والسلام وتحمل مراسم الجري بالشعلة، معاني إنسانية قيّمة بدعوة جميع مواطني ومقيمي الدولة، للمشاركة في هذا الحدث الرياضي والإنساني الأكثر تضامناً في العالم.

وتحط «شعلة الأمل»، رحالها في «دار التسامح» مع وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي غداً الخميس، لتبدأ بعد ذلك وتحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية جولتها في مختلف أرجاء الدولة خلال الفترة من 4 وحتى 13 مارس المقبل.

وتتضمن رحلة الشعلة زيارة أبرز المعالم الثقافية والسياحية، على مسار يجوب قرابة 100 معلم شهير ليحمل معاني إنسانية جمة في الحدث الذي يعقد في «عام التسامح» وتقدم خلاله دولة الإمارات للعالم أجمع، نموذجها المتفرد في تمكين أصحاب الهمم وتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لهم.

وتتعاون وزارة الداخلية مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»، للتنظيم والإشراف الكامل على المسارات الرئيسية والفرعية لشعلة الأمل في إمارات الدولة السبع، ويتولى حمل الشعلة خلال الجولة، فريق «حماة شعلة الأمل» والمكون من رياضيي الأولمبياد الخاص والمئات من ضباط الشرطة من مختلف أرجاء العالم.

وقالت خلود صالح المرزوقي مدير أول ل «شعلة الأمل» الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»، إنهم على أهبة الاستعداد لاستضافة «شعلة الأمل» مشيرة إلى أن وصول شعلة الأمل، يعد الحدث الأبرز الذي يسبق انطلاق الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية»، حيث ستقوم الشعلة بجولة في جميع إمارات الدولة، بدءاً من إمارة الفجيرة في 4 من مارس المقبل وصولاً إلى إمارة أبوظبي 14 مارس، تزامناً مع حفل الافتتاح للحدث العالمي.

وأكدت المرزوقي، أن استضافة دولة الإمارات للأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019» خلال عام التسامح، يجسد قيم التسامح الراسخة في الدولة.. لافتة إلى أن هذا الحدث الإنساني العالمي يجمع نحو 7500 رياضي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات التي تقدم للعالم أجمع، نموذجاً متفرداً في تمكينهم وتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لهم. تستهل «شعلة الأمل»، جولتها من حصن الحيل التاريخي في إمارة الفجيرة يوم 4 مارس المقبل ثم تتجه بعد ذلك إلى رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والشارقة، حيث تمضي يوماً في كل إمارة من الإمارات الأربع.. وتزور جبل جيس وواجهة المجاز المائية ونادي الثقة في إمارة الشارقة وفي دبي ستوجد «شعلة الأمل» لمدة يومين تزور خلالهما عدداً من أبرز المعالم مثل برج العرب وبرواز دبي وقرية السيف وفندق أتلانتس مع إقامة حفل في حديقة البرج يوم 10 مارس.

وبعد انتهاء زيارة دبي، تتوجه الشعلة لقضاء يوم كامل في كل من مدينة العين ومنطقة الظفرة قبل اختتام مسيرتها في أبوظبي؛ حيث تزور جامع الشيخ زايد الكبير وصرح زايد المؤسس ومتحف اللوفر- أبوظبي وقصر الحصن وغيرها من المعالم البارزة في المدينة.