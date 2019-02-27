عمار بن حميد يشيد بنتائج نادي مصفوت للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بالإنجازات المتميزة لفرق الرماية في نادي مصفوت للرماية والفروسية وتحقيقه المركز الأول في منافسات «إسقاط الصحون» ضمن «بطولة مهرجان الوحدات المساندة» التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبراً سموه أن الإرادة والمثابرة والإصرار عوامل رئيسية في تحقيق النجاح والفوز والوصول إلى الهدف.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، حمد سعيد أضحي الكعبي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية وأعضاء فريق الرماية والذي يضم كلاً من خميس بن خليف الكعبي وعلي بن خليف الكعبي وراشد بن ماسي الكعبي وسيف بن خليف الكعبي وحمد بن خليف الكعبي وناصر خليفة الكعبي مدرب الفريق.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وحمد عبدالله بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات الضيافة وعدد من المسؤولين.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بهذا الإنجاز لنادي مصفوت، مطالباً الفريق بمواصلة الاستعداد والتدريب لحصد الألقاب والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية، مثنياً على إدارة النادي وعملها في متابعة أنشطته والمنتسبين له.

ودعا سموه إدارة النادي لتشكيل فريق رماة من السيدات وتأهيلهن وتدريبهن للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بممارسة الرماية والتي تعتبر من الرياضات الهامة باعتبارها من الأنشطة القتالية الفنية التي تقوي الشخصية وتزرع الولاء ويمارسها الجميع في مختلف الأعمار.

وهنأ سموه إدارة النادي وأعضاء الفريق وجميع المشاركين في مسابقات الرماية من أعضاء النادي على هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنه لمس اهتمام منتسبي النادي بهذه الأنشطة منذ اليوم الأول لافتتاحه في منطقة مصفوت وحماسهم وتصميمهم على تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله.

وأكد سموه أن المنافسة يجب أن تقترن بالتفكير السليم وحسن الإدارة والقيادة والصبر وجودة الأداء فكلها مجتمعة تؤدي إلى الفوز في أي ميدان من ميادين الرياضة.

من جهته تقدم حمد الكعبي بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعته الحثيثة للنادي ودعمه المتواصل لمثل هذه الأنشطة خاصة الرماية وتقديمه كل مساندة وتشجيع لمواصلة تقديم أنشطة متميزة لأعضاء النادي.

وقال إنه لولا دعم سموه لما وصلنا إلى هذا المستوى والإنجازات والنتائج الجيدة، مؤكداً حرصه ومجلس إدارة النادي والأعضاء المنتسبين على ترجمة توجيهات سموه وتنفيذها والعمل على مواصلة الجهود لتطوير العمل في النادي.