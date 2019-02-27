عامر: أفضل الجلوس في المنزل بسبب النصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

أكد الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر أن هدف فريقه هو الفوز والخروج من استاد آل مكتوم بالنقاط الثلاث، ولفت إلى أن جميع اللاعبين يعرفون جيداً قيمة الشعار الذي يلعبون من أجله وهو ما يجعل على عاتقهم مسؤولية كبيرة من أجل تعويض خسائر الفترة الماضية.

أوضح المدرب الإسباني أن هناك شكوكاً حول مشاركة اللاعب الفارو نيجريدو خلال اللقاء بسبب شعوره ببعض الآلام، حيث سيحدد الجهاز الطبي إمكانية المشاركة من عدمها، فيما من المتوقع أن يعود محمود خميس بعد انتهاء فترة العقوبة الانضباطية الموقعة عليه. وتابع بينات: يفقد الفريق جهود طارق أحمد بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الشارقة، فيما يستعيد جهود مبارك سعيد.

وأشاد المدرب بفريق اتحاد كلباء مؤكداً أنه فريق جيد ولديه لاعبون رائعون قادرون على إحداث الفارق وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء، حيث لديهم لاعبون من الطراز الأول.

وفيما يتعلق بعدم فوز الفريق خلال الفترة الماضية وان كان ذلك عدم توفيق قال المدرب: الأمر ليس سوء توفيق ولا توجد أي أعذار للاعبين ولكن الحقيقة أن النصر يواجه فرقاً مكتملة في مباريات صعبة، ولكننا أيضا افضل ولدينا لاعبون رائعون قادرون على تعديل وضعيتهم.

جلوس بالمنزل

من جانبه عبر عامر مبارك لاعب وسط فريق النصر عن ثقته في أن يتجاوز الفريق كبوته ويعود للانتصارات مجدداً، لافتاً إلى ثقة اللاعبين التامة في المدرب بينات الذي يبذل قصارى جهده في دعم اللاعبين والوقوف بجانبهم.

وفيما يتعلق بتأثير هذه النتائج على حياته قال المخضرم عامر مبارك: بالتأكيد النتائج تنعكس على حياة اللاعب وبالنسبة لي افضل التواجد في المنزل في مثل هذه الحالات لكنّ لدينا طموحاً وآمالاً في تجاوز المرحلة الحالية كي نخرج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم.وأكد عامر مبارك أنه كلاعب كرة قدم عليه أن يتحمل كافة الضغوط التي يمر بها خاصة أن النادي مطالب بتحقيق النتائج.