أبوظبي تستضيف بطولة الموتوسيرف لأول مرة في الشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، اعتمد النادي موعد وتاريخ إقامة الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للموتوسيرف، وذلك من الرابع وحتى السادس من إبريل المقبل لتكون المرة الأولى التي تبحر فيها محركات الموتوسيرف المميزة على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وأكد سموه أن هذه المبادرة على طريق الاستراتيجية الخاصة بالنادي باستقطاب البطولات البحرية العالمية الكبيرة وأيضاً ضمن البحث الدائم للنادي عن البطولات والتحديات البحرية الجديدة كي تكون محطتها الأساسية هنا في الإمارات.

وقال سموه: «في بحثنا الدائم عن البطولات الجديدة دوماً والتحديات الأفضل فإننا نختار وبعناية البطولات التي نرغب في أن نوجد لها المنافسة القوية على أرض الإمارات، وهذه المرة وفي موسم 2019 فإن بطولة الموتو سيرف هي التحدي الجديد الذي نعتزم استضافته وإمتاع جمهور الإمارات الحبيبة بحضوره في العاصمة أبوظبي».

وقال سموه: «هناك الكثير من النجاحات الكبيرة التي حققها النادي في المواسم الماضية، وهنا كنا نبحث عن بطولة جديدة وعن رياضة لم يسبق أن شهدنا مثلها، وهذه البطولة جديدة كلياً على الرياضة الإماراتية وسيكون لها تأثير إيجابي خاصة أنها رياضة تجمع بين المحركات الحديثة والقوة واللياقة البدنية وممتعة أيضا للجمهور بحكم أن المسار قريب جدا من الشاطئ وعلى مرأى المتابعين».

وأكد سموه أن سقف الطموح في النادي لا يقف عند حد معين حيث يواصل النادي البحث وبشكل دائم عن البطولات الحديثة وعن التميز والتفوق الرياضي كي يكون في المقدمة وصاحب الريادة على صعيد استضافة الأحداث الرياضية، وقال سموه: «كنا الأوائل في استضافة وتنظيم العديد من البطولات العالمية وأيضا كنا الأوائل في المشاركة في البطولات البحرية عبر فرقنا الرياضية والآن نضيف إلى قاموس الأوائل أول استضافة للموتوسيرف في شهر إبريل القادم».

وكان نادي أبوظبي البحري قد وقع اتفاقية مع سلسلة FIDSM

المنظمة للبطولة من أجل أن يستضيف النادي أولى جولات المنافسة، ومن المتوقع أن يشارك في النسخة الافتتاحية التشيكي الموهوب وحامل اللقب عن الموسم الماضي لوكاس زاهورسكي والذي أنهى الموسم الماضي ب808 نقطة، إضافة إلى مشاركة متوقعة أيضا للمتسابقة أنيتا زراكسكي وهي بطلة فئة الإناث للموسم الماضي ب 802 نقطة.

وتعد ألواح الموتوسيرف واحدة من أكثر الألواح تقدماً وأماناً على مستوى العالم فهي عبارة عن آلة مائية عالية التقنية خفيفة الوزن وتمتلك إمكانات عالية من ناحية الأداء والسرعة على المياه، كما أن وزن اللوح مع التقنيات المضافة إليه يبلغ 18 كيلوجراما، وتصل سرعة جهاز الموتوسيرف إلى 30 ميلا بحريا أي ما يعادل 50 كيلومترا في الساحة، ويعد التحكم به أمراً ممتعاً خاصة مع احتياج ذلك إلى قوة بدنية كبيرة وأيضاً مهارة يكتسبها المتسابق مع مرور الوقت، وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات الجديدة على الساحة والتي بدأت تلقى رواجاً كبيراً على مستوى العالم حيث إنها من أحدث الرياضات البحرية حالياً، وتنقسم الفئات المشاركة إلى فئة الرجال وفئة الإناث عبر البطولة بالإضافة إلى أن هناك تصفيات خاصة لكل فئة من أجل الوصول إلى الرصيد الأعلى من النقاط، وكان الموسم الماضي قد أقيم على أربع جولات ليرتفع العدد هذا الموسم إلى 6 جولات ستكون البداية من خلالها في إمارة أبوظبي.