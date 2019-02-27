الشاجي يشارك أمام دبا مصاباً بتمزق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ضرب حارس الإمارات أحمد الشاجي مثلاً في الوفاء لناديه والتضحية من أجله حين شارك في مباراة دبا الفجيرة الأخيرة في الدوري رغم معاناته من إصابة بتمزق في العضلة لم يتعاف منه، وكان الشاجي بحاجة إلى راحة أطول لكن إيقاف علي صقر وقلة خبرة الحارس الشاب المرزوقي دفعاه للمشاركة.

تعرض حارس الصقور لإصابة سابقة بتمزق في العضلة الخلفية طوله 2سم وخضع للعلاج وكان من المفترض ان يعود بعد 45 يوماً للملاعب وفقا لنصيحة الطبيب لكنه عاد بعد أسبوعين تقريبا تقديرا للظرف الذي يمر به الفريق وهو لم يشارك إلا في تدريبين من الحصص التي سبقت مقابلة النواخذة، ليظهر في حراسة عرين الصقور من دون تدريب كاف.

وجازف قائد الصقور بقبول المشاركة لان الإصابة قد تتفاقم وقد لا يتمكن من أداء دوره بسببها فتكون المشاركة خصماً عليه، ووجد ما قام به الشاجي تقديرا كبيرا في قلعة الصقور فيما علق بالقول: الفريق كان بحاجة لي، لم اكن جاهزا ولم اتعاف من الاصابة، كنت بحاجة إلى وقت اطول لكن لا استطيع ان اعتذر، طالما ان الفريق بحاجة إلى في مباراة مصيرية من الطبيعي ان أضحي من أجله. في مثل هذه المواقف لا يمكنك ان تنظر إلى مصلحتك، صحيح أن عقدي مع النادي ينتهي بعد ثلاثة أشهر تقريبا ولو تفاقمت الإصابة لتأثر موقفي إلى جانب أن المشاركة دون اكتمال الشفاء قد تزيد الإصابة وهي إصابة مختلفة تحتاج لراحة طويلة فإذا كان اللاعب الذي يعاني من تمزق لا يستطيع المشي بصورة طبيعية فكيف به يركض ويشارك في مباراة صعبة ومصيرية، كل هذه الأشياء لم افكر فيها ولم التفت إليها، تربينا في منازلنا ونادينا على الوفاء وعلى التضحية ونادي الإمارات افضاله علينا ليست قليلة، فأنا صنعت أسمي واصبحت لاعبا معروفا بفضله فعندما يحتاجني النادي هل من المعقول ان اتأخر بالتأكيد لا.

وذكر الشاجي ان ما قام به طبيعي وهو لا يريد عليه شكرا لانه واجب وقال: أنا واثق ان أي لاعب في الفريق كان سيفعل نفس الشيء، كل لاعب في فريق الإمارات مستعد للتضحية من اجل الفريق.

وعن وضع الصقور اكد انه خطير لكن الأمل كبير في البقاء، وذكر ان الكرة في ملعب الفريق وطالما هناك 30 نقطة في الملعب لا توجد مشكلة واعتبر ان التعادل مع كلباء ودبا خسارة للفريق كونه كان متقدما وقال: لكن ما الذي يمنعنا من الفوز على أي فريق، المستويات متقاربة ولا يوجد فريق لا يقهر، نحن متفائلون للغاية وواثقون من بقائنا. وعن مشاركته أمام الوصل قال: لن استطيع المشاركة، الإصابة تجددت في المباراة الأخيرة وخضعت لفحوص أوضحت ان التمزق مازال موجودا ولكن زملائي لن يقصروا، المباراة صعبة والوصل فريق كبير بوجود ليما وكايو أو من دونهما وفي الأخير الوصل ليس لاعبين اثنين فقط.