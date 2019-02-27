6 رموز للإمارات وثنائية للسعودية في منافسات الثنايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت منافسات هجن الجماعة في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، وحصدت هجن أبناء الدولة 6 رموز، بينما فازت هجن أبناء السعودية برمزين، في منافسات الثنايا التي أقيمت أمس في الميدان الغربي بالوثبة ولمسافة 8 كلم، ضمن فعاليات اليوم السابع من المهرجان.

وأكد شعار حميد سعيد النيادي تميزه في ختامي الوثبة هذا العام، بعد أن حصد كأس الثنايا الأبكار المحليات ومليون درهم عن طريق البكرة «مكحولة» التي أنهت مسافة الشوط البالغة 8 كلم في 12.21.3 دقيقة مسجلة أفضل توقيت زمني في منافسات الثنايا في الأشواط المسائية.

وسيطر «عنيد» لعلي راشد المري على مجريات الشوط الثاني المخصص للجعدان المحليات ليتوج بالرمز الثاني وبندقية و800 ألف درهم، وحلقت «العزوم» لمحمد خليفة الخييلي بكأس الأبكار المهجنات ومليون درهم، وفي الشوط الرابع تمكن «شاهين» من انتزاع الرمز في المئة متر الأخيرة ليهدي سالم حربي العامري بندقية الجعدان المهجنات.

وفي فئة الإنتاج، توجت «سمحة» لمبارك حمد العامري بالشوط الخامس المخصص للأبكار المحليات بكأس الشوط ومليون درهم، وفي الشوط السادس كان «مسلي» على موعد مع الناموس والمركز الأول ليتعطر برائحة الزعفران ويهدي لمالكه حمد بيشان العجمي من السعودية رمزاً غالياً في ختامي الوثبة.

وتألق شعار حمد راشد الكتبي في الشوط السابع للأبكار المهجنات الإنتاج، حيث فازت «الشريه» بالناموس ورمز الشوط، وشهد آخر أشواط الثنايا لهجن الجماعة تتويج «الصيرمي» لعلي راشد غدير الكتبي ببندقية الجعدان المهجنات الإنتاج.

وشهدت الفترة الصباحية من منافسات سن الثنايا لأبناء القبائل منافسة قوية من جميع ملاك الهجن المشاركين في المهرجان الختامي السنوي في الوثبة، وذلك على مدار 14 شوطاً أقيمت في الفترة الصباحية أمس بالميدان الغربي لمسافة 8 كيلومترات.

وتصدرت «مراسيم» لعلي محمد حمد المزروعي الشوط الرئيسي الأول للأبكار المحليات، وفي الشوط الثاني حلقت «جبارة» لحمد سلطان المنصوري محققة أفضل توقيت، وانتزع «الذيب» لخليفة سالم بن حلوكة ناموس الشوط الثالث، وفي الشوط الرابع كان الموعد مع «فكّاك» لمحمد عبيد المري وحقق المركز الأول.

وتنطلق اليوم ثالث منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك مع تحديات فئة «الثنايا» والتي ستركض معها المطايا لمسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي وعلى مدار 24 شوطاً منها 14 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وستزداد إثارة التحديات مع رموز الفترة المسائية والخاصة بالثنايا الأبكار والجعدان المهجنات والمحليات.

على خطٍ متصل، حظي اليوم الأول من مزاد الهجن العربية الأصيلة، والذي أقيم أمس الأول بتنظم الجمعية العلمية المتقدمة «المختبر»، بإقبال كبير من الملاك والمهتمين، وشهد المزاد بيع جميع الحشاوين المعروضة والتي بلغ عددها 33 من أنقى السلالات، وبلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول 6 ملايين وستمئة وثلاثين ألف درهم.

وحصدت بكرة فطيمة من سلالة الأب «الشامخ» والأم «الشهامة» أعلى سعر في اليوم الأول من مزاد الهجن، وتم بيعها ب 1.200.000 درهم إلى سهيل العامري، كما انتقلت ملكية بكرة فطيمة من سلالة الأب «مشغل» المختبر ومن الأم «ميعاد» إلى محمد سيف بن فاضل المزروعي، وبلغ سعرها 800 ألف دهم.

من جانبه، أكد خليفة بن عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة المسؤولة عن تنظيم المزاد، أن المزاد يحظى باهتمام بالغ من قبل المتخصصين والهواة في مجال الهجن، مشيراً إلى أن اليوم الأول من المزاد كان ناجحاً على كل المستويات وشهد إقبالا كبيراً من المهتمين، مؤكداً حرص المجموعة العلمية المتقدمة على الاستمرار في أداء مهتمها بنجاح من عام إلى آخر.