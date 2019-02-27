اكتمال عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتمل المربع الذهبي لكأس جوليوس باير للبولو 2019، والذي تنطلق منافساته يوم الجمعة المقبل، بعد أن حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فوزه الثالث على فريق ديزرت بالم بنتيجة 10-9 في مباراة من 5 أشواط تستحق أن تكون نهائي البطولة، كما فاز فريق أبوظبي على فريق مهرة بعد مباراة قوية صمد فيها فريق مهرة، وكان أكثر من ند حتى الشوط الرابع، وانتهت المبارة لصالح أبوظبي بنتيجة 10-8، وهذا هو الفوز الثاني، مما منح الفريق التأهل إلى المربع الذهبي.

ففي مباراة أبوظبي ومهرة التي أقيمت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بادر فريق أبوظبي بالتسجيل، وأنهى الشوط الأول لصالحه 2-0، وفي الشوط الثاني نجح مهرة بقيادة خلف الحبتور في إدراك التعادل، ويبدو أن هذا الحال لم يعجب الفريدو كابيللا الذي تحرك وسجل 5 أهداف في هذه المباراة؛ ليمنح أبوظبي التقدم في الشوط الثالث 5-3، ثم اتسع الفارق في نهاية الشوط الرابع لتصل النتيجة إلى تقدم أبوظبي 9-5 على مهرة.

وشهد الشوط الخامس نشاطاً ملحوظاً للفريقين؛ حيث سعى أبوظبي للحاق بثلاثي الصدارة الحبتور وغنتوت والإمارات، بينما حاول مهرة أن يترك بصمة له قبل وداع الدور التمهيدي، ونجح مهرة في تسجيل 3 أهداف، رافعاً رصيده إلى 8 أهداف، بينما اكتفى أبوظبي بإضافة هدفه العاشر والأخير؛ ليضمن التأهل ضمن مجموعته مع فريق الإمارات، محتلاً المركز الثاني ليلاقي الفائز من مباراة الحبتور وغنتوت.

وفي المباراة الثانية نجح فريق الإمارات في تحقيق فوزه الثالث حتى الآن، ليتصدر مجموعته وينتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، أي الخاسر من لقاء الحبتور وغنتوت.

وتقدم فريق الإمارات 2-1 في شوط المباراة الأول، ثم تساوت كفتا الفريقين في الشوط الثاني، بعد أن أدرك ديزرت بالم بقيادة راشد البواردي التعادل، وفي الشوط الثالث نجح فريق الإمارات بالتقدم مرة أخرى بنتيجة 5-4، ولكن تنقلب الأوضاع في الشوط الرابع، ويمطر فريق ديزرت بالم مرمى الإمارات بأربعة أهداف دفعة واحدة، منهياً الشوط بتقدمه 8-6.

وفي الشوط الخامس شعر فريق الإمارات بالخطورة، وتحرك قبل فوات الأوان، ونشط وسجل وأدرك التعادل؛ لينتظر الجميع اللعب شوطاً إضافياً، والاحتكام إلى الهدف الذهبي، إلا أن توماس بانو كان له رأي آخر حينما خطف هدف الترجيح والتأهل في الثواني الأخيرة، ليقضي على آمال ديزرت بالم.