شباب الأهلي بطل النسخة الـ 10 من دوري الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:عصام هجو

توج الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس «مجلس الشارقة الرياضي»، فريق نادي شباب الأهلي بطلاً للنسخة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات للموسم (2018-2019)؛ بعد تعادل شباب الأهلي مع دبا الحصن (3-3) في المباراة الجماهيرية الكبيرة، التي جرت على ملعب صالة نادي دبا الحصن في المنطقة الشرقية.

جرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام ل«مجلس الشارقة الرياضي»، وعبدالملك جاني عضو «مجلس الشارقة الرياضي»، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وخميس خصاو رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، والدكتور ماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي لألعاب شباب الأهلي، وعمران عبدالله أمين السر العام ومشرف المسابقات، وسعيد العاجل؛ وعبدالله الشحي؛ وحارب الرميثي أعضاء اللجنة، وحمد المري مشرف شباب الأهلي.

وكانت سعة صالة دبا الحصن أقل من الطاقة الاستيعابية للجمهور، الذي ملأ كل المدرجات والمقصورة الرئيسية؛ ليسجل نهائي 2019 أكبر حضور جماهيري في مسيرة اللعبة.

كانت مباراة دبا الحصن مع ضيفه شباب الأهلي في مسك ختام دوري الموسم العاشر قمة في العطاء والبذل من لاعبي الفريقين، ولم تكن أقل إثارة وندية من مباراة الذهاب، التي جرت، السبت الماضي، على ملعب «صالة سعيد بن مكتوم» في نادي شباب الأهلي بالممزر، أي صالة الانتصارات للفريق الأحمر والأخضر، الذي حصل على الدرع للمرة الثانية في مسيرته باللعبة؛ بعد تفوقه في المباراة الأولى (4-3)، وتعادله في الإياب (3-3) باعتباره الفريق الوحيد، الذي لم يخسر في «البلاي أوف» وحاز اللقب عن جدارة؛ بفضل التألق الجماعي للاعبي فريقه، وتأثر دبا الحصن بفقدان نجمه علي خميس بداعي الإصابة.

وجاءت المباراة الختامية مثيرة وسريعة، وتقدم أصحاب الأرض بهدف لوائل خميس، وأدرك أحمد حسين التعادل؛ لينتهي الشوط الأول (1-1)، وأضاف عبدالله سيف هدفاً لدبا الحصن (2-1) في الثواني الأولى للشوط الثاني؛ لتشتعل المباراة، وأدرك راشد الهنائي التعادل لشباب الأهلي (2-2) مستفيداً من الكرة المرتدة من أحضان عاصم هلال من تسديدة المتألق راشد عبيد، وتسرع الجهاز الفني لدبا الحصن في اللجوء إلى أسلوب (الباور بلاي) في آخر 4 دقائق من زمن اللقاء، ودفع الثمن غالياً؛ عندما استقبلت شباكه الهدف الثالث من مرتدة نموذجية، أيضاً، قادها راشد عبيد، وسجل منها راشد الهنائي الهدف الثالث لتصبح النتيجة (3-2)، وقبل النهاية بدقيقة ونصف الدقيقة عدل دبا الحصن النتيجة (3-3)، وحاول لاعبوه تسجيل هدف العودة إلى أجواء البطولة من دون أن ينجحوا في ذلك؛ لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3)، ويحتفل لاعبو شباب الأهلي وجهازه الفني بالبطولة، وحمل اللاعبون، المدرب عبدالله عبدالباسط، ومساعده الهولندي من أصول مغربية خالد حمداوي على الأعناق، وسط هتافات جماهير شباب الأهلي.

واستحق طاقم التحكيم، الذي قاده الثنائي: إبراهيم المنصوري؛ وإبراهيم المرزوقي إلى جانب المساعدين: جاسم عيدي ويعقوب الحمادي وناصر المرزوقي الإشادة من الجميع.

وكان فريق شباب الأهلي قد حلّ ثالثاً في الترتيب العام للدوري برصيد 30 نقطة حصدها من 9 انتصارات، وخسر 4 مرات، وتعادل في 3 مباريات، عكس دبا الحصن الذي لم يخسر في الدوري إلا في مباراة الذهاب أمام شباب الأهلي في النهائي، وعدّت تلك الخسارة السبب في قصم ظهر الصدارة؛ إذ إنه ظل محافظاً على المركز الأول من يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولغاية يوم السبت الماضي الموافق 23 فبراير/شباط 2019، وأنهى الدورين (الأول والثاني) متصدراً برصيد 40 نقطة، فضلاً عن كونه تفوق على شباب الأهلي في الدوري العادي لمرتين (5-2) و(3-1).

وتحسر لاعبو الحصن على ضياع الحلم للمرة الثانية، وكان الفريق فقد اللقب في 2015 أمام الوحدة في آخر 40 ثانية.

من جهته، بدأ شباب الأهلي «البلاي أوف» بقوة؛ حيث إنه هزم النصر في المباراة الأولى، وكسبها بهدفي عبدالله الخمري أفضل لاعب في «البلاي أوف»؛ بعد اعتلاء صدارة هدافي الدوري بالاشتراك مع عبدالله الحوسني لاعب دبا الحصن، وسجل الخمري 6 أهداف لشباب الأهلي في (البلاي أوف)، وسجل راشد الهنائي ثلاثة أهداف، إضافة إلى هدف لعلي الخمري، وآخر لأحمد حسين، وهدف لأحمد الفردان وبرز من شباب الأهلي بصورة لافتة للأنظار علي الخمري، الذي شكل ثنائياً خطراً مع ابن عمه عبدالله الخمري، كما تألق راشد عبيد، وعمر عبدالستار في حراسة المرمى، ووليد بشر وحسين مال الله وهاشم زراع وسعود خلفان ومحمد سالم ومحمد مصطفوي ومحمد البحري.

من جهته، أشاد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، برئاسة عبدالملك جاني، والعمل الدؤوب على النهوض باللعبة، وتوجه بالتهنئة إلى فريق شباب الأهلي؛ بمناسبة إنجاز لقب الدوري، وتمنى حظاً أوفر لفريق دبا الحصن، وأعرب عن سعادته بالمستوى اللافت للفريقين في مسك الختام.

وقال الشيخ صقر القاسمي: «كانت مباراة رائعة ومميزة من كل النواحي، واللقب كان حائراً بين الفريقين حتى آخر ثانية من عمر اللقاء»، وأشاد أيضاً بحسن التنظيم والإخراج لأسرة نادي دبا الحصن، وأندية اللعبة بصفة عامة؛ بفضل التعاون والتكاتف القائم بين جميع أطراف اللعبة تحت مظلة اللجنة التنفيذية، وبرعاية مجلس الشارقة، ومتابعة وشراكة اتحاد الكرة.

من جهته، أعرب عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عن سعادته بالمستوى الفني العالي لمباريات الدوري في موسمه العاشر، وقال: «يكفي أن اللقب كان في الملعب حتى الثانية الأخيرة، تقلبات النتيجة منحت المباراة متعة وجمالية كبيرة، وحفزت اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم».

وأشاد جاني، بطاقم التحكيم، الذي قدم مستوى متميزاً خلال إدارته للمباراة، وقال: «مبروك لشباب الأهلي و«هاردلك لدبا الحصن»، وشكراً لدبا الحصن على تنظيم حفل الختام، ولإدارته برئاسة خميس خصاو؛ لحُسن الإخراج».

وتابع: «انتهينا من السوبر، وكأس الاتحاد، والدوري العام؛ لكن ما تزال أمامنا بطولتا «كأس الإمارات» و«كأس صاحب السمو رئيس الدولة» في مسك ختام الموسم الحالي، ويجب علينا أن نعمل سوياً في أن يكون هناك فريق لكرة الصالات بكل ناد من أندية المحترفين، وعلى وجه الخصوص أندية الشارقة والوصل والعين والجزيرة والوحدة وبني ياس والإمارات والفجيرة ودباالفجيرة، وأشكر جميع الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة، وليس هناك أي عذر لبقية الأندية، خصوصاً وأن كرة الصالات لا تحتاج إلى ميزانية مالية كبيرة».

هلال: مبروك وهاردلك

هنأ عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أسرة نادي شباب الأهلي إدارة ولاعبين وجماهير ببطولة دوري الصالات في نسختها العاشرة، وتمنى لفريق دبا الحصن حظاً أوفر في البطولات القادمة، وأشاد هلال بالمستوى الفني العالي للمباراة، كما أشاد بالتحكيم والحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ صالة نادي دبا الحصن.

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المري يشكر خليفة سليمان على المتابعة

عبر اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في شباب الأهلي عن سعادته الكبيرة بإنجاز فريق كرة الصالات وقال «بدأت في متابعة اللعبة مؤخراً مع هذا الفريق العملاق الذي اجبرني على حب هذه اللعبة الشيقة والمثيرة»، وتوجه المري بالشكر إلى خليفة سليمان رئيس مجلس الإدارة على المتابعة والاهتمام وأعرب عن إعجابه بكرة الصالات لما تحفل به من ندية وإثارة ومهارات فنية، وقال «أتمنى أن يتواصل الاهتمام بها بصورة أكبر، فريقنا استحق البطولة عن جدارة وكل الشكر للإدارة الفنية والتنفيذية واللاعبين.

صنّاع الإنجاز سعداء بالدرع

قال عبد الله عبد الباسط مدرب فريق شباب الأهلي «اشكر اللاعبين والإدارة على الجهود المبذولة والوقفة الكبيرة خلف الفريق واهدي الإنجاز لوالدتي».

وقال عبد الله الخمري هداف الدوري برصيد 15 نقطة «عقدنا العزم وتعاهدنا على تحقيق الإنجاز لإهدائه لإدارة وجماهير النادي ووعدنا بان نكون في الواجهة».

وقال عبد الله كيدي مدير الفريق «شكر خاص إلى اللواء محمد أحمد المري والدكتور ماجد سلطان وحمد المري الذي يبذل جهودا كبيرة مع الفريق».