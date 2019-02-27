شكرا لقرائتكم خبر عن بيرانكيس يفجر مفاجأة «تنس دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الليتواني ريتشارد بيرانكيس المصنف 113 عالمياً أكبر مفاجآت الدور الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عقب نجاحه أمس في إقصاء الروسي دانيال ميدفيدف المصنف الثامن، بالفوز عليه بواقع مجموعتين دون رد «6-3 و6-3».

وتأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف أول إلى الدور الثاني بفوزه على الفرنسي بونوا بير 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة،ويلتقي كي في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على الفرنسي موتيه 6-3 و7-5.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيرانكيس يفجر مفاجأة «تنس دبي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.