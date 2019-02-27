سلطان بن شخبوط: هدفنا مواكبة التطور العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بنادي «اكسايل غيمينغ» للرياضات الإلكترونية بالقرهود في دبي، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سلطان بن ثعلوب الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وسعود بن ساحم المهيري الأمين المالي، وانتصار الزعابي عضوة مجلس الإدارة، وعضوة مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي قام بها المجلس التنفيذي للجمعية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية. كما أشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، بالمستوى التنظيمي الكبير لبطولة «كاونتر سترايك جلوبال أوفينسيف»، والتي نظمتها جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وبالتعاون مع نادي «اكسايل غيمينغ» للرياضات الإلكترونية، مقدماً الشكر لطارق عبدالسلام رئيس اللجنة المنظمة ومالك نادي «اكسايل جيمينغ» للرياضات الإلكترونية، على الجهود التي بذلها في وقت قياسي، من أجل إنجاح البطولة.

واطلع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية على التقرير الإداري والفني، ونتائج لقاء الأمين العام للجمعية مع سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وأيضاً مع كريم هاشاني مدير إدارة التسويق بمنطقة الشرق الأوسط بشركة «رايوت» المنتجة للعبة «ليج أوف ليجند». كما اطلع،على كافة الخطط المستقبلية لإقامة عدد من البطولات الإلكترونية في إمارات الدولة.

وصادق الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، على قرار تعيين طارق عبدالسلام عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية.

ودعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، في ختام الاجتماع إلى مواصلة الجهود الكبيرة التي قامت بها الجمعية في الفترة الماضية، مما يساهم في دفع عجلة التطوير والارتقاء بالرياضات الإلكترونية في الدولة.