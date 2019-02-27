شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة نصف نهائي الكأس تسحب الأحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم يوم الأحد المقبل مراسم سحب قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019 وذلك في مقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج بدبي الساعة الواحدة ظهراً بحضور ممثلي الأندية الأربعة.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي كل من الظفرة بفوزه على دبا (2-0) والوصل بالفوز على الفجيرة (2-0) والشارقة بفوزه على الإمارات (2-1) وشباب الأهلي دبي على حساب النصر بضربات الجزاء الترجيحية (5-3).

الجدير بالذكر أن مباراتي نصف النهائي ستلعبان يومي 14 و15 مارس/ آذار المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة نصف نهائي الكأس تسحب الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.