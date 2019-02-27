المري يكرم منتخب الرماية للرجال والسيدات في شرطة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بإنجاز منتخب شرطة دبي للرماية وانتزاعه درع التفوق العام في فعاليات بطولة الشرطة السنوية للرماية في دورتها ال 37، والتي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، واستضافتها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري أن فوز شرطة دبي بدرع التفوق العام للرماية جاء نتيجة الاهتمام بمنتخب الرماية ووضع البرامج التدريبية المناسبة للرماة ورفع لياقتهم وجاهزيتهم البدنية والذهنية، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وقال: فخور بهذا الإنجاز بعد منافسة شريفة مع إخوانكم وأخواتكم بالقيادات الشرطية في الدولة، يجب علينا ضرورة المحافظة على إنجازات شرطة دبي الرياضية وتحقيق المزيد من البطولات والمساهمة في الارتقاء بالرياضة الشرطية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم منتخب شرطة دبي للرماية في القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري، وأعضاء منتخب شرطة دبي للرماية للرجال والسيدات.

وأكد القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم أبنائها الرياضيين في إطار السعي نحو تحقيق النتائج المشرفة التي تضاف إلى تاريخ شرطة دبي، مثمنا جهود منتخب الرماية للرجال والسيدات ومنافستهم نخبة من الرماة من عناصر الشرطة، والشرطة النسائية من مختلف الرتب.

ومن جانبه تقدّم العميد خالد شهيل بجزيل الشكر إلى اللواء عبدالله خليفة المري، تقديراً لاهتمامه بمنتخبات شرطة دبي، مؤكداً أن هذا التكريم يعد حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والفوز بالمراكز الأولى في البطولات والمسابقات القادمة.

وأثنى العميد خالد شهيل على ما حققته منتخبات شرطة دبي في بطولات وزارة الداخلية والنتائج الإيجابية التي جاءت بفضل سواعد أبطالها، معرباً عن تقديره لمشاركة 11 فريقاً من مختلف القيادات.