خيتافي.. خبير الهبوط يحلم باللعب في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يكن برشلونة وريال مدريد اللذان سيلتقيان غداً في نصف نهائي كأس الملك على ملعب سانتياجو برنابيو الوحيدين في جذب الأنظار ب «الليجا» هذا الأسبوع. فقد كان لخيتافي المتواضع حظ منها بعد احتلاله المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا عقب الفوز على رايو فايكانو 2-1 السبت الماضي.

يساعد ماثيو فلاميني (33 عاما)، الذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا قبل 13 عاما مع أرسنال، فريقه على الحلم بفرصة جديدة في المسابقة العريقة، جاء فلاميني قبل أكثر من عام بعد تسريحه من كريستال بالاس لخوض تجربة في خيتافي وساعد بخبرته الفريق الذي يصل مجموع أسعار لاعبيه ل 4.2 مليون يورو ونصف هذا المبلغ ذهب في شراء لاعب واحد هو داكونام ديني. النادي الذي يتسع ملعبه ل9874 متفرجاً فقط هو الأقل من ناحية أجور لاعبيه (39.25 مليون يورو سنويا) وهذه الميزانية لا شيء بالنسبة لبرشلونة (632.97 مليون يورو) وريال مدريد (566.53 مليون يورو).

معظم لاعبي خيتافي خبراء في الهبوط أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا وحارسهم ديفيد سوريا لم يرغب بشرائه إشبيلية الذي يحتل المركز الخامس بفارق نقطتين عن خيتافي والظهير لياندرو كابريرا التحق بالفريق من المهدد بالهبوط في إيطاليا فريق كوتروني والظهير داميان سواريز عاش فترتي هبوط مع الفريق على التوالي ولاعب الوسط نيمانيا ماكسيموفيتش لم يرغب فالنسيا به وطبعا فلاميني كان بلا فريق وديميتري فولكير الذي أمضى الموسم الماضي متنقلا بين غرناطة الإسباني وواتفورد الإنجليزي وستراسبورج الفرنسي أما الهجوم فيضم جيمي ماتا وهذا أول موسم له في الليجا وخورخي مولينا (36 عاما) الذي ظن الجميع أن أيام لعبه في الليجا انتهت منذ أمد بعيد وهما اللذان سجلا هدفي الفريق في شباك رايو فايكانو مؤخراً. يفصل خيتافي عن الريال صاحب المركز الثالث 9 نقاط فقط ويدربه خوزيه بوردالاس (بالمهنة منذ 25 عاما وهذا موسمه الثاني في الليجا) على نقيض سولاري مدرب الريال الذي يخوض عامه الأول. بوردالاس أيضا خبير باللعب في الدرجة الثانية فقد قاد الكوركون إلى البلاي أوف وصعد بألافيس لكنه مثل معظم لاعبيه لم يحظ بفرصة المنافسة في الليجا إلا بعد قيادته خيتافي للصعود بعدما تسلمه وهو يكافح الهبوط للدرجة الثالثة.

أنهى خيتافي موسمه الأول في الليجا بالمركز ال 8 والآن ينافس على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث يلعب الكبار وهذا أفضل أداء لخيتافي في التاريخ. وأصبح مولينا أكبر لاعب يسجل 10 أهداف في الليجا منذ بوشكاش لذا لا عجب أن يطالب المشجعون باستدعائه لمنتخب إسبانيا لكن الفريق ليس مولينا فقط بل جميع اللاعبين. ويعلق المخضرم الذي سجل هدفا رائعا بتمريرة من فرانشيسكو بورتيللو: «لا يوجد نجم في الفريق». وعلق المدافع فينتورينا أنتونيتوس على فكرة استدعاء مولينا للمنتخب وقال: «لو كنت أنريكي لاستدعيت كل فريق خيتافي للمنتخب، روح الفريق رائعة وسنقاتل للنهاية من أجل المركز الرابع. نعتبر كل حصة تمرينات «هوستيا» (كلمة إسبانية تعني الضيف المقدس) ونلعب مثلما نتمرن». واجه الفريق انتقادات لاذعة وقيل إنهم قذرون في اللعب وسحرة ويرد مولينا: «فريق اللصوص لا يصل للمركز السادس ولا المركز الرابع». إدارة خيتافي لم تخطط لحجز مكان في أوروبا قطعاً وعقد المدرب لا يتضمن مكافأة في حال ضمن المركز الرابع لأن لا أحد كان يتخيل سيناريو الموسم ويعلق المدرب: «لدينا 39 نقطة وهذا عدد كبير من النقاط، ما يزال المشوار طويلا وندرك أن هناك فرقا أفضل منا مهارة وخبرة بكثير لكننا سعداء بإدخال الفرحة على قلوب مشجعينا واللحظات الجيدة في الكرة نادرة». ويختم أنتونيتوس (31 عاما) الذي التحق بالفريق من دينامو كييف مقابل نصف مليون يورو وهو ثالث أغلى لاعب في الفريق: «بالطبع أحلم بأوروبا لكننا لم نحقق شيئا بعد».