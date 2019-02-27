ليستر سيتي يرحب برودجرز بفوز أول منذ نحو شهرين

اسماء السيد - رحب ليستر سيتي بمدربه الجديد الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز بالفوز تحت ناظريه بنتيجة 2-1 على ضيفه برايتون في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء.

وفي الأمسية التي شهدت إعلان تعيينه خلفا للفرنسي كلود بويل، شهد رودجرز المدرب السابق لسلتيك الاسكتلندي، تحقيق فريقه الجديد على ملعب كينغ باور ستاديوم، فوزه الأول في الدوري منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب يومها على إيفرتون بهدف نظيف.

وفي المباريات الست التي خاضها في الدوري منذ ذلك الحين، حقق ليستر تعادلا واحد وخمس هزائم آخرها السبت ضد كريستال بالاس (1-4)، دفعت المالكين التايلانديين للفريق الى إقالة المدرب بويل.

ورسم ليستر بسمة على وجه الحاضرين في ملعب كينغ باور ستاديوم، والذين تقدمهم وردجرز، بهدفين لديماري غراي (10) وجايمي فاردي (63) ضمن بهما الفوز على برايتون، على رغم تسجيل لاعب الأخير الهولندي ديفي بروبر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66.

وفشل برايتون في تحقيق الفوز في آخر سبع مباريات له في الدوري الإنكليزي، وتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر، بينما رفع ليستر رصيده الى 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان ليستر قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء تعيين رودجرز مدربا حتى حزيران/يونيو 2022، ليكون رابع مدرب للفريق منذ تتويجه بلقب الدوري في موسم 2015-2016 للمرة الأولى في تاريخه بإشراف الإيطالي كلاوديو رانييري الذي رحل بعد أشهر وحل بدلا منه كريغ شكسبير، حتى تشرين الأول/أكتوبر 2017 عندما أوكلت المهمة لبويل الذي أقيل نهاية الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

وفي مباراة أخرى الثلاثاء، فاز نيوكاسل يونايتد 2-صفر على ضيفه بيرنلي، منهيا سلسلة الأخير من ثماني مباريات دون خسارة في الدوري.

وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر تسديدة بعيدة المدى من السويسري فابيان شار (24)، قبل أن يعزز زميله الشاب شون لونغستاف (21 عاما) النتيجة بهدف ثان، هو الأول له مع فريق المدرب الإسباني رافايل بنيتيز.

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ورفع نيوكاسل بالفوز الثامن له هذا الموسم (مقابل سبع تعادلات و13 خسارة)، رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراتين الأخريين، تلقى كارديف سيتي خسارة قاسية على أرضه أمام إيفرتون بهدفي الإيسلندي غيلفي سيغوردسون (41 و66) ودومينيك كالفرت-لوين (90+2)، بينما حقق هادرسفيلد صاحب المركز العشرين الأخير، فوزا قاتلا على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر سجله البنيني ستيف موني (90+1).

وتستكمل المرحلة الأربعاء بلقاءات لـ "الستة الكبار"، فيستضيف المتصدر ليفربول واتفورد، بينما يستقبل مطارده المباشر بفارق نقطة، حامل اللقب مانشستر سيتي، وست هام. الى ذلك، يحل توتنهام الثالث ضيفا على تشلسي السادس في دربي العاصمة لندن، بينما يستضيف أرسنال الرابع بورنموث، ويحل مانشستر يونايتد الخامس ضيفا على كريستال بالاس.

كما تقام غدا مباراة بين ساوثمبتون وضيفه فولهام.

ملخص مباراة ليستر سيتي وبرايتون:

ملخص مباراة كارديف سيتي وإيفرتون:

ملخص مباراة هيديرسفيلد تاون وولفرهامبتون:

ملخص مباراة نيوكاسل وبيرنلي: