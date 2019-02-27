نيشيكوري إلى الدور الثاني ومونفيس يقصي سيليتش من دورة دبي

اسماء السيد - تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف أول الى الدور الثاني لدورة دبي الدولية في كرة المضرب بفوزه الثلاثاء على الفرنسي بونوا بير 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة، بينما أقصى الفرنسي غايل مونفيس الكرواتي مارين تشيليتش الثالث.

ويلتقي أفضل لاعب في آسيا والمصنف سادسا عالميا في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه الصاعد من التصفيات 6-3 و7-5.

وقال نيشيكوري الذي فضل المشاركة للمرة الأولى في دورة دبي بدلا من رحلته الأميركية المعتادة في هذه الفترة من العام لاسيما في دورتي ممفيس (ألغيت) وديلراي بيتش، "ليس من السهل أن تلعب ضد بونوا بالتأكيد. بتمتع بإرسال ممتاز ويمتاز بالكرات الخلفية".

وأضاف "الشوط الثالث في المجموعة الأولى (الذي استغرق 8 دقائق) كان مفتاح فوزي فيها. وبعد أن كسبته، أصبحت أكثر ثقة بالنفس رغم أنه عاد وكسر إرسالي. كل شيء قد يحدث"، متابعا "كانت مباراة جيدة، واللعب ليس سهلا مع هبوب رياح شديدة. أعتقد بأني لعبت بشكل جيد اليوم".

ونجح نيشيكوري في إنقاذ ثماني فرص لكسر إرساله في المجموعة الأولى، وكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية في طريقه الى تحقيق الفوز الثامن على بير في 10 مواجهات مباشرة جمعت بينهما.

وحقق مونفيس فوزه الرابع على سيليتش في رابع مواجهة بينهما، وذلك بنتيجة 6-3 و4-6 و6-صفر في ساعة و45 دقيقة.

ويعاني سيليتش المتوج عام 2014، بلقب بطولة الولايات المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في بداية هذا الموسم ويخوض الدورة الثانية له فقط بعد عودته من إصابة في الركبة.

أما مونفيس، فيواصل البناء على أدائه الجيد في الفترة الماضية، والذي توجه بلقب روتردام الهولندية في 17 شباط/فبراير، الأول له منذ نحو عام.

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وقال الفرنسي بعد فوزه الثلاثاء "اعتقدت أن القرعة لم تسعفني، لأن مارين هو لقاء صعب جدا في الدور الأول (...) لكنني كنت مستعدا. أنا راض عن الطريقة التي لعبت بها، لاسيما عودتي بعد خسارة المجموعة الثانية".

ويلتقي مونفيس في الدور الثاني مع القبرصي ماركوس بغداديس الفائز على المصري محمد صفوت 4-6 و6-3 و6-4.

وفاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس والمتوج الأحد بدورة مرسيليا الفرنسية، على الأسترالي ماتيو إيبدن 6-4 و3-6 و6-3، وضرب موعدا في الدور الثاني مع البيلاروسي إيغور جيراسيموف الذي هزم الهولندي روبن هازه 7-6 (7-2) و7-6 (7-5).

وقال تسيتسيباس الذي وصل دبي عند الساعة الثانية فجر الثلاثاء "أنا سعيد لتمكني من العثور على حلول (...) لم يكن خصما سهلا. لعب بشكل جيد جدا بالتقدم الى الشبكة".

وتخطى التشيكي توماس برديتش بصعوبة البيلاروسيي إيليا ايفاشكا بثلاث مجموعات وشوط فاصل 6-4 و4-6 و7-6 (7-4).

ويلعب برديتش في الدور المقبل ضد الكرواتي بورنا تشوريتش السادس الفائز على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 7-5 و3-6 و7-6 (7-4).

وتغلب اللاتفي ريكارداس بيرانكيس على الروسي دانييل مدفيديف الثامن 6-3 و6-3، وسيقابل في الدور التالي الأميركي دينيس كودلا الفائز على الايطالي ماتيو بيريتيني 2-6 و7-5 و7-5.