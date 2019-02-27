محمد رشاد

علق محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة على عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر الأول والتي أعلنت صباح أمس الثلاثاء. وقال عبد المنصف في تصريحاته لقناة "أون سبورت": الأمل ما زال موجودا لكي أنضم لمنتخب مصر طالما لازالت متواجد في الملعب، من الممكن أن تساعدني الظروف في الانضمام بسبب إصابات أو غيابات في حراسة المرمى، مثل ما أنضم محمد أبو جبل وعامر عامر".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبدالمنصف يعلق على استبعاده من قائمة منتخب مصر.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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