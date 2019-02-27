محمد رشاد
وصف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تأجيل مباريات كأس مصر لدواعي أمنية، بأنه القرار الأفضل في الفترة الأخيرة ، دون التحيز لنادي على حساب الآخر.
وقال عبد الغني عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار" : "القرار أراح الجميع، وكان يجب التدخل الفوري لتفادي ما لا يحمد عقباه أو وقوع كوارث أخرى".
وأضاف: "قرار تأجيل كأس مصر نزع فتيل الفتنة والانفجار سواء بين الجماهير أو العلاقة بين مجالس إدارات الأندية، الأهلي دائما نادي الوطنية، لا يشكك أحد في وطنية مسؤوليه على مدار التاريخ".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: تأجيل الكأس أراح الجميع.. ويجب تدخل الدولة لفض الاحتقان.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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