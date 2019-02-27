عامر حسين يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس.. فيديو

محمد رشاد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر، عقب تأجيلها إلى أجل غير مسمى والتى كان المقرر لها غدا الخميس.

وقال "حسين"، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "هناك احتمال كبير أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية الصيف المقبل"، مضيفا: "مواجهة الأهلي وبيراميدز، وأيضًا الزمالك والمقاصة، في بطولة الكأس ليس لهما مكان في الوقت الحالي في الجدول بسبب ضغط المباريات محليًا وقاريًا للأندية".