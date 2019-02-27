تصريحات الثلاثاء| مدرب واتفورد يحذر من صلاح.. وآل الشيخ يعلق على تأجيل مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسؤولي ونجوم كرة القدم عن يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019.

عامر حسين: نعلم أنه سيتم "المتاجرة" بقرار التأجيل .. ولم نُجامل الأهلي

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إنه يعلم أن البعض سيُتاجر بقرار تأجيل مباريات الكأس، مضيفًا أن اتحاد الكرة لم يؤجل القرار استجابة لضغوط.

أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد تأجيل كأس مصر: "لا نقابل إلا الجاهزين"

علق تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر.

الأهلي يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل كأس مصر

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات كأس مصر قرار صائب لافتًا إلى أن لاعبي الفريق الأحمر بحاجة للحصول على قسط من الراحة.

اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. سبب تأجيل مباريات الكأس

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار تأجيل مباريات الكأس له أبعاد لا تراها إلا الجهات الأمنية، مشددًا على أن الجماهير في أمم أفريقيا من أهم أسباب تأجيل المباريات.

عمار حمدي بعد الانضمام للمنتخب: أخيرًا تحقق الحلم

قال عمار حمدي، لاعب نادي الاتحاد السكندري والمعار من صفوف النادي الأهلي، إن حلم حياته تحقق بالانضمام لصفوف المنتخب.

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تركي يعلق على انضمام 5 لاعبين من بيراميدز للمنتخب

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على انضمام 5 من لاعبي الفريق، للمنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي النيجر ونيجيريا.

لاعب الإسماعيلي لمصراوي: لن أكتفي بالتمثيل المشرف في المنتخب

أعرب عبدالرحمن مجدي لاعب وسط الإسماعيلي عن سعادته بالتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

مدرب واتفورد يحذر لاعبيه من محمد صلاح

حذر الإسباني خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد لاعبيه من التركيز على تراجع أرقام المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الأسابيع الأخيرة، قبل مواجهة الفريقين في بريميرليج.

عبد الغني: التأجيل أرضى جماهير الأهلي.. وكنا على أعتاب "كارثة" في مصر

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري، أن قرار تأجيل مباريات كأس مصر يعد من أفضل القرارات التي تم إتخاذها خلال الفترة الماضية.

عامر حسين: مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس قد تقام بعد كأس الأمم الإفريقية

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة الأهلي وبيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر قد تقام بعد انتهاء مسابقة كأس الأمم الإفريقية بمصر الصيف المقبل.

طبيب المنتخب: محمد محمود يحتاج 9 أشهر للتعافي من إصابته

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي يحتاج تسعة أشهر للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي من أجل العودة للمشاركة في المباريات.