الليلة.. صلاح يواجه "ضحيته المفضلة" للاحتفاظ بصدارة ليفربول للبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستأنف ليفربول صراعه المحتدم مع مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز حين يستضيف واتفورد في ختام منافسات الجولة الـ28 من المسابقة، والتي تشهد مواجهة مانشستر سيتي لضيفه وست هام يونايتد في نفس التوقيت.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي يوم الأحد الماضي مع مضيفه مانشستر يونايتد، ليتقلص الفارق الذي يتفوق به الفريق في صدارة بريميرليج على مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط.

ورغم انفراده بالصدارة حتى الآن، يحتاج ليفربول إلى استعادة مستواه في المباريات المقبلة إذا أراد استعادة لقب الدوري الغائب عنه منذ 29 عاما، حيث تقلص الفارق من عشر نقاط إلى نقطة واحدة بعدما سقط ليفربول في فخ التعادل ثلاث مرات في آخر أربع مباريات.

ويحتاج الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من لاعبيه استعادة الأداء القوي خاصة في الهجوم حتى يحقق الفريق الفوز على واتفورد باستاد "آنفيلد" قبل الدخول في المراحل العشرة الأخيرة من المسابقة.

وتعلق جماهير ليفربول آمالها على السجل الرائع للدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، حيث أحرز ستة أهداف وصنع آخر في ثلاث مباريات أمام صاحب المركز السابع في الدوري، ليصبح واتفورد الضحية المفضلة لصاحب الـ26 عامًا بعد استقبال 6 أهداف بالتساوي مع بورنموث.

ويسعى صلاح ليصبح أسرع لاعب في تاريخ بريميرليج يسجل 50 هدفًا مع فريق واحد بعد 64 مباراة، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم آلان شيرر الذي أحرز 50 هدفًا في 66 مباراة مع بلاكبرن روفرز عام 1994.

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يذكر أن صلاح يتقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 17 هدفًا لكل منهما، متفوقان بفارق هدفين عن كل من الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

بطاقة المباراة:

الفريقان: ليفربول وواتفورد.

الحدث: الدوري الإنجليزي.

التوقيت: 22:00.

الملعب: آنفيلد.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 4.

المعلق: خالد الحدي.