كرة سلة.. الأهلي يعزز صدارته.. وسموحة يهزم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
واصل الأهلي تصدره لبطولة دوري السوبر لكرة السلة، بعد فوزه على طلائع الجيش 79 -76، ضمن مباريات الجولة العاشرة للبطولة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما تراجع طلائع الجيش للمركز الثالث برصيد 16 نقطة.
وقفز الاتحاد السكندري للمركز الثاني بعد فوزه على الجزيرة 89-87، برصيد 17 نقطة، بينما ظل الجزيرة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
وفاز سموحة على الزمالك 73-68، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما تراجع الزمالك للمركز الرابع برصيد 16 نقطة، لتفوق طلائع الجيش عليه في المواجهات المباشرة.
وفاز سبورتنج على مصر للتأمين 81-75، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع وله مباراة معاده مع التأمين الذي يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
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