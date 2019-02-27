المنتخب: لسنا مطالبين بتبرير عدم اختيارنا لبعض اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد تيتو جارسيا، المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، أن الجهاز الفني ليس مطالبًا بتفسير أسباب استبعاد أو ضم أي لاعب، مؤكدًا أنه يرغب في تجربة اللاعبين الجدد.

وقال جارسيا، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" مساء الثلاثاء: "نرغب في مشاهدة بعض اللاعبين المنضمين لأول مرة لمنتخب مصر خلال التدريبات بمعسكر مارس المقبل".

وأضاف: "بعض الأسماء لعبت مباريات مع المنتخب الأوليمبي ومباريات قارية مع أنديتهم، لذلك أردنا تجربتهم في مباراتين كبيرتين أمام النيجر ونيجيريا، ولم نحسم حتى الآن الأسماء التي ستشارك في المباراتين".

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وأوضح: "لسنا مطالبين بتبرير بعدم اختيارنا لبعض اللاعبين، إنه قرار جهاز فني، خاصةً أننا بهذا الشكل سنتحدث عن جميع لاعبي الدوري المصري، كل لاعب له أسبابه المختلفة لذلك لن نفسر جميع الأمور".

وأتم المدرب المساعد بجهاز المنتخب تصريحاته بالحديث عن أزمة محمود كهربا لاعب الزمالك قائلا: "شخص ما أخبرنا أن هناك أزمة بين اللاعب وبين الجماهير، ولا أستطيع الحديث عن الأمر لأنني لا أعلم تفاصيله".

جدير بالذكر أن مصر ستواجه النيجر يوم 22 مارس المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، يليها مباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 من الشهر نفسه، وأعلن أجيري قائمة معسكر الفراعنة (طالع القائمة).