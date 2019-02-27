سويلم: هناك نية لاستكمال الدوري والكأس.. واتحاد الكرة ليس ضعيفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ما يُثار عن خطاب الآمن لهم بخصوص تأجيل مباريات بطولة كأس مصر على خلفية أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز وطلب الأول لعبها ضمن منافسات الدوري والثاني ضمن فعاليات الكأس.

وقال سويلم، خلال مداخلة أجريت معه ببرنامج اللعيب بفضائية أم بي سي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"لدينا وزارة داخلية وأمن لا يوجد مثلهما في العالم ولولاهم لما نظمنا بطولتي الدوري والكأس أو حصلنا على حق تنظيم كأس أمم أفريقيا ولكن الأمن حينما وجد أن الأمور تسير في اتجاه خلافات بين جماهير الكرة على مباراة تدخلت الدولة.. ولا يوجد شخص أو كيان هُزم أو انتصر ولكن الدولة قالت كلمتها ولابد أن نحترمها.. واتحاد الكرة ليس ضعيفًا ولكن كلمة الدولة لابد أن تُسمع".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إلى أن هناك نية لاستكمال بطولة الدوري والكأس حتى وإذا اضطروا إلى إقامة بعض مباريات الدوري عقب انتهاء فعاليات كأس أمم أفريقيا بمصر.

وأتم حديثه بالدفاع عن رئيس لجنة المسابقات عامر حسين واصفًا إياه بـ "الجندي المجهول"، قائلًا:"هناك أمور تحدث داخل الاتحاد لا يعملها إلا نحن فهو رجل متطوع لكن يُتهم في كل الأوقات بمجاملته طرف لصالح أخر ولكن المرحلة المقبلة لا تستطيع القول متى ستُلعب المباريات فقرار تأجيل مباريات الكأس تم تبلغينا به الساعة الثانية ليلاً".