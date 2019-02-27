طبيب المنتخب: محمد محمود يحتاج 9 أشهر للتعافي من إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن محمد محمود لاعب وسط الأهلي يحتاج تسعة أشهر للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وقال أبو العلا في تصريحات لقناة "أون سبورت": "في الماضي كان اللاعب الذي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي يحتاج 6 أشهر للعلاج، لكن زادت تلك المدة حاليا لـ9 أشهر".

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وأضاف: "زادت فترة التعافي إلى 9 أشهر بسبب الرغبة في الاطمئنان على اللاعب المصاب والتأكد من تعافيه تمامًا من الإصابة حتى لا تتكر الإصابة".

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس الأهلي غاب عن قائمة المنتخب لأنه يشكو من إجهاد في العضلة الضامة، فيما يحتاج محمد عواد حارس الوحدة إلى أسبوعين للتعافي من إصابته.

جدير بالذكر أن محمد محمود البالغ من العمر 20 عامًا انتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من وادي دجلة، لكنه تعرض للإصابة في مشاركته الثانية مع الأحمر.