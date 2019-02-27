ساري يلمح لإمكانية جلوس كيبا على مقاعد البدلاء أمام توتنهام

لم يستبعد المدير الفني لتشيلسي، الإيطالي ماوريسيو سارلاي، إمكانية جلوس الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا على مقاعد البدلاء أمام توتنهام، في الجولة الـ28 من البريميير ليغ، وذلك بعد ما بدر منه في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام مانشستر سيتي.

كان ساري يستعد لإجراء تغيير بنزول الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو بدلاً من كيبا الذي كان يبدو مصاباً، إلا أن الحارس الإسباني رفض الخروج مشيراً لهم بأنه في حالة جيدة، وسط غضب عارم من المدرب الإيطالي.

وقال ساري: “تحدثت مع كيبا بعد هذه الواقعة، واللاعب تقدم بالاعتذار للجهاز الفني، ولكن هذا ليس كافياً، حينها اعتذر اللاعب لزملائه وللنادي، أعتقد أنه ارتكب خطئاً جسيماً، ولكننا لا نريد أن نذبحه، الموقف انتهى بالنسبة لي، هو ما زال لاعباً شاباً، وأخطأ هذا هو الأمر”.

وحول مشاركة صاحب 24 عاماً من عدمها في مباراة الغد، قال ساري: “من الوارد مشاركته كأساسي ومن الوارد لا، سيكون قراراً من أجل الفريق ككل، ومن أجل اللاعبين”.