فالفيردي: لا أهتم بأرقام برشلونة في البرنابيو

أكد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة إياب نصف نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، غداً الأربعاء، “فاصلة وحاسمة”، ولهذا سيخوض اللقاء بـ”أفضل عناصر ممكنة من أجل الفوز”.

وأشار فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة إلى أنه يريد أن يقود فريقه للنهائي في مباراته المئوية على مقعد المدير الفني للبلاوغرانا: “إنها مباراة مهمة للغاية، هي نصف نهائي وكلاسيكو، والأمور ستكون صعبة، لأن نتيجة الذهاب ليست في صالحنا، هذا بجانب هوية المنافس الذي أمامنا”.

وشدد المدرب الباسكي على أن فريقه يدخل اللقاء بعقلية الفوز، مشيراً إلى أنه لن يعتمد على النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المواجهات السابقة أمام الميرينغي على ملعب البرنابيو.

وأشار: “هي مجرد أرقام ومؤشرات، ما يشغلني هو ليس عدم تحليل الأرقام، ولكن أشياء أخرى، ما يشغلني هو النتائج الجيدة التي حققها البرسا على هذا الملعب، ليس أكثر، هي مباراة كلاسيكو، والاستعانة بالإحصائيات لن تفيد”.

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كما أكد مدرب البلاوغرانا، غياب لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو عن مواجهة الغد بداعي الإصابة، ولكنه سيتواجد في مباراة السبت المقبل بين الفريقين في “الليغا” على نفس الملعب.

وقال في هذا الصدد: “حالته تحسنت.. علينا تقييم الأمر، ولكنه لن يشارك في مباراة الكأس، أعتقد أنه سيشارك يوم السبت، لا أعرف، سنرى”.

كما تحدث عن خوض الفريق لمواجهتي كلاسيكو في غضون أيام قليلة في بطولتين مختلفتين (الكأس والليغا)، وقال إنه من “الصعب” أن تنتهيا بنفس النتيجة.

وأتم فالفيردي حديثه بالثناء على البرازيلي الواعد في صفوف الريال، فينيسيوس جونيور، مؤكداً أنه لاعب مهاري، ويقدم موسماً كبيراً، لاسيما وأنه يتميز بـ”السرعة والثقة في النفس”، ولكنه أكد أن تواجده من عدمه في التشكيل لن يحدد اختياراته لتشكيل فريقه.