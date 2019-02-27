اتهام قاري لراموس بتعمد نيل بطاقة صفراء ضد أياكس

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الإتهام رسمياً اليوم الثلاثاء إلى قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، بتعمد نيل بطاقة صفراء في المباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال.

كان قلب الدفاع الدولي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-1)، إلى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي بسبب تراكم الإنذارات، عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلاً من المخاطرة بنيل إنذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.

وعلى رغم مسارعة اللاعب بعد ذلك إلى نفي التعمد، فتح “يويفا” إجراء تأديبياً بحقه الأسبوع الماضي، انتهى اليوم بتوجيه الاتهام رسمياً له.

وأعلنت الهيئة القارية أن راموس متهم “بنيل بطاقة صفراء بشكل متعمد”، وأنه سيتم النظر في القضية بعد غد الخميس، قبل أقل من أسبوع على مباراة الإياب بين الفريقين.

ويفرض الإيقاف لمباراة واحدة على اللاعبين الذين يجمعون ثلاث بطاقات صفراء، لكن سبق للاتحاد أن ضاعف العقوبة على لاعبين لتعمدهم نيل الإنذار، مثل زميل راموس في ريال داني كارفاخال الذي أوقف لمباراتين.