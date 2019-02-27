الارشيف / اخبار الرياضه

اتهام قاري لراموس بتعمد نيل بطاقة صفراء ضد أياكس

0 نشر
Alaa Ali 0 تبليغ

Advertisements

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الإتهام رسمياً اليوم الثلاثاء إلى قائد فريق الإسباني سيرجيو راموس، بتعمد نيل بطاقة صفراء في المباراة ضد أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال.

كان قلب الدفاع الدولي قد ألمح بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه (2-1)، إلى أنه تعمد نيل البطاقة ليغيب بالتالي بسبب تراكم الإنذارات، عن مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بدلاً من المخاطرة بنيل إنذار في الإياب يبعده بالتالي عن ذهاب الدور ربع النهائي في حال تأهل فريقه.

وعلى رغم مسارعة اللاعب بعد ذلك إلى نفي التعمد، فتح “يويفا” إجراء تأديبياً بحقه الأسبوع الماضي، انتهى اليوم بتوجيه الاتهام رسمياً له.

وأعلنت الهيئة القارية أن راموس متهم “بنيل بطاقة صفراء بشكل متعمد”، وأنه سيتم النظر في القضية بعد غد الخميس، قبل أقل من أسبوع على مباراة الإياب بين الفريقين.

ويفرض الإيقاف لمباراة واحدة على اللاعبين الذين يجمعون ثلاث بطاقات صفراء، لكن سبق للاتحاد أن ضاعف العقوبة على لاعبين لتعمدهم نيل الإنذار، مثل زميل راموس في ريال داني كارفاخال الذي أوقف لمباراتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتهام قاري لراموس بتعمد نيل بطاقة صفراء ضد أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا