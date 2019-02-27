موعد مباراة ليفربول وواتفورد والقنوات الناقلة

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يستضيف مساء اليوم ليفربول المحترف لدى صفوفه المصري محمد صلاح نظيرة واتفورد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
يرغب الإلماني يوجن كلوب المدير الفني لليفربول للفوز ليعزز صدارته قبل أن يلتحق به نظيرة مانشستر سيتي الذييفصله عنه نقطة واحدة، بينما يسعى واتفورد للفوز أو التعادل حتى يخرج من اللقاء أمام المتصدر بنتيجة إيجابية.
موعد مباراة ليفربول وواتفورد
تنطلق مباراة ليفربول وواتفورد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.
و الساعة الثانية عشر بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد
تذاع مباراة ليفربول وواتفورد بشكل صري على قناة بي أن سبورت HD 4 المشفرة، بتعليق خالد الحدي.
ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة ويلية مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة.
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