رياضة | جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغير جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع انطلاق منافسات اليوم الأول من الجولة الثامنة والعشرين حيث أقيمت 4 مباريات يوم الثلاثاء، وسوف تقام 6 مواجهات يوم الأربعاء، على أن تبدأ الجولة القادمة يوم السبت المقبل.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن نادي مانشستر سيتي، بعدما وصل الفارق في وقت سابق إلى 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 66 نقطة.

2- مانشستر سيتي 65 نقطة.

3- توتنهام هوتسبير 60 نقطة.

4- أرسنال 53 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 52 نقطة.

6- تشيلسي 50 نقطة.

7- واتفورد 40 نقطة.

8- ولفرهامبتون 40 نقطة.

9- وست هام 36 نقطة.

10- ايفرتون 36 نقطة.

11- ليستر سيتي 35 نقطة.

12- بورنموث 34 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة.

14- بيرنلي 30 نقطة.

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15- كريستال بالاس 30 نقطة.

16- برايتون 27 نقطة.

17- كارديف 25 نقطة.

18- ساوثهامبتون 24 نقطة.

19- فولهام 17 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 14 نقطة.

الدوري الإنجليزي.. إيفرتون يكتسح كارديف سيتي بثلاثية وهيديرسفيلد يخطف وولفرهامبتون

نجح نادي إيفرتون في تحقيق الفوز على فريق كارديف سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيجوردسون ثنائية في شباك كارديف سيتي، بينما اختتم كوليفرت لوين النتيجة بالهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بينما حقق هيديرسفيلد تاون فوزًا هامًا علي فريق وولفرهامبتون، بنتيجة هدف نظيف في الدقائق القاتلة من اللقاء، ونجح نيوكاسل يونايتد في تحقيق الانتصار على نادي بيرنلي بنتيجة هدفين نظيفين.

وفاز نادي ليستر سيتي على فريق برايتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كينج باور.

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جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.