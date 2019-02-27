رياضة | التعادل السلبي ينهي معركة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي ينهي معركة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة ميلان ولاتسيو والتي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

وشهد الشوط الأول تبادل للتمريرات بين اللاعبين في منتصف الملعب بدون خطورة على المرمى هنا وهناك وخسر ميلان تبديل أول بخروج لاعبه فرانك كيسي بداعي الإصابة.

فيما شهد أيضا قبل نهاية الشوط الأول صحوة هجومية من لاعبي لاتسيو وخطورة من جهة المتألق سافيتش لاعب الفريق واستمر أيضاً الضغط على دفاعات ميلان في الشوط الثاني لكن لم تهتز الشباك.

وستكون مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب ميلان "سان سيرو" وذلك يوم 24 إبريل وسيلتقي الفائز من هنا مع الفائز من مباراة فيورنتينا وأتلانتا بالنهائي.

وسيلتقي فريق فيورنتينا مع أتلانتا يوم الأربعاء 27 فبراير في ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة.

جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أنديةفي العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.

كيف استعان برشلونة بـ"نيمار" لقهر باريس سان جيرمان

نجح نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة انتقال فرينكي دي يونج بصعوبة بالغة بعد منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بعض من تفاصيل صفقة انضمام الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إلى برشلونة بعد تأكيدها على استعانة البارسا بعدة أسلحة، من أجل حسم الصفقة متفوقاً على سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي برشلونة قد كشفت لفرينكي دي يونج عن رسائل شخصية عبر "الواتساب"، استلمها مدراء النادي من نيمار، يطلب فيها العودة من جديد إلى برشلونة نادماً على خطوة رحيله إلى باريس.

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واستطاع نادي برشلونة أن يحصل على توقيع الشاب دي يونج ويهزم بذلك باريس سان جيرمان في صراع الميركاتو الشتوي الحالي.

ويشعر نيمار بندم شديد بعد انتقاله إلى باريس وابتعاده عن الأضواء، واللعب بجوار كيليان مبابي الذي يتصارع على ضمه الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد.

من الأغنى في العالم.. ريال مدريد أم برشلونة؟

تفوق نادي ريال مدريد الإسباني على غريمه التقليدي برشلونة فيما يتعلق بالأندية الأكثر دخلًا في العالم خلال الموسم الماضي.

ووفقا لقائمة "ديلويت" لأغنى أندية كرة القدم في العالم، فإن ريال مدريد كان النادي الأكثر دخلًا في الموسم الماضي بـ665 مليون جنيه إسترليني.

وتعد هذه المرة هي الـ12 التي يعتلي فيها نادي العاصمة الإسبانية قائمة أكثر الأندية دخلًا في العالم خلال الأعوام الـ22 الأخيرة.

وحل الغريم التقليدي برشلونة في المركز الثاني في قائمة "ديلويت" التي نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بعدما حقق دخلا قيمته 612 مليون جنيه إسترليني.

وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ590 مليونا، متفوقا على غريمه مانشستر سيتي الذي حل في المركز الخامس بـ504 ملايين جنيه إسترليني، واحتل بايرن ميونيخ الألماني المركز الرابع في القائمة بـ557 مليون جنيه إسترليني.

واحتلت 4 أندية إنجليزية المراكز من السابع إلى العاشر في القائمة، حيث حل ليفربول سابعًا بـ455 مليون جنيه إسترليني، متفوقا على الثامن تشيلسي "448 مليونا"، والتاسع أرسنال "389 مليونا"، والعاشر توتنهام "379 مليونا".

دي يونج يعجل رحيل راكيتيتش عن برشلونة

اقترب نادي برشلونة من الاستغناء عن أحد نجومه بسبب التعاقد مع فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي مقابل 86 مليون يورو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة بعد التعاقد مع دي يونج.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي يونج سيكون اللاعب الأساسي في خط وسط برشلونة مما سيجعل النادي يستغني عن إيفان راكيتيتش في الصيف المقبل لأنه سيكون وقتها وصل لعمر الـ31 عامًا ولن يجدد النادي له.