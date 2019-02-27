رياضة | إسلام جابر: انضمامي للمنتخب فرصة "لاثبات نفسي" والداخلية يواجه سوء توفيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسلام جابر: انضمامي للمنتخب فرصة "لاثبات نفسي" والداخلية يواجه سوء توفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى إسلام جابر لاعب الداخلية والمنضم حديثا لصفوف منتخب الفراعنه، سعادته عقب عودته مرة أخرى لصفوف المنتخب.

وقال جابر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد :اتوجه بالشكر للجهاز الفني للمنتخب لثقته الكبيره بي، أتمنى أن استغل الفرصة واثبت ذاتي.

واردف : كنت حزين لعدم مشاركتي خلال الفترة الاخيره، شعرت بتقصيري ولكن نويت أن أعود وأساعد فريقي من جديد.

Advertisements

وتابع : الداخلية لديها لاعبين مميزين وامكانيات جيده، نواجه سوء توفيق غير طبيعي ، بنعمل كل شىء ولكن النتائج ليست في صالحنا.

واستكمل : فقدنا ثقة المكسب، نريد فقط مكسب وحيد لكي نستعيد تلك الثقة.

واتم كلماته : اتمنى أن نعيد الثقة لأنفسنا في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالدوري.