شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يحجز مقعده في نصف نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل

الخليج 365- حقق نادي باريس سان جيرمان فوزاً هاماً على نظيره ديجون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب"بارك دي برانس" معقل النادي الباريسي، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وتقدم سان جيرمان في النتيجة مبكراً في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق الإرجنتيني أنخيل دي ماريا، بتسديدة أكثر من رائعة وضعها أعلى رأس الحارس من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول.

وعزز نفس اللاعب من تقدم فريقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 28 من زمن المباراة، بعد تمريرة من دي ماريا لزميله الكاميروني تشوبو موتينج، وقف لها مدافع ديجون بالمرصاد لتعود إلى الأرجنتيني الذي لم يتواني في إيداعها بالشباك الخالية.

واختتم البلجيكي توماس مونييه ثلاثية النادي الباريسي في الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بعد تمريرة رائعة من موتينج للبلجيكي، ليسددها بنجاح من داخل منطقة الجزاء، ليحجز بذلك سان جيرمان مقعده في الدور نصف النهائي من كأس فرنسا.