شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مباراة ميلان ولاتسيو بكأس إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت مباراة ميلان ولاتسيو بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

فشل الفريقين في أحراز أي أهداف خلال أحداث المباراة، أولى فرص ميلان كانت في الدقيقة 17 عن طريق باكيتا الذي أهدر الكرة رغم وجوده وحيدا داخل المنطقة، ورد لاتسيو بتصويبة بواسطة باتريك مرت بجانب شباك دوناروما.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين على ملعب "سان سيرو" يوم 24 من شهر أبريل المقبل.

وتقام مساء الأربعاء مباراة نصف النهائي الثاني بين فيورنتينا وأتالانتا بتمام الساعة العاشرة مساء.